Xbox Stream Box to przystawka do TV, która spodoba się wielu graczom

Przystawka do TV od Microsoftu.

Xbox Stream Box - dobry pomysł?

The Xbox Stream box is coming! pic.twitter.com/t3NY0QnCcu — Post Up (@PostUp_bbb) July 31, 2021

Od premiery konsol nowej generacji minęło niemalże dziewięć miesięcy. Coraz częściej pojawiają się głosy, jakoby były one ostatnimi tradycyjnymi sprzętami tego typu. Wyprzeć ma je nie kto inny, jak technologia streamingu, która staje się coraz popularniejsza i częściej forsowana przez deweloperów. Nowe doniesienia rzucają na przyszłość nieco więcej światła.Kilka miesięcy temu Microsoft potwierdził prace nad specjalną przystawką do TV sygnowaną logo Xbox. Miałaby ona wykorzystywać usługę xCloud do strumieniowania produkcji bezpośrednio na telewizor. Zniknęłaby wtedy konieczność kupowania znacznie droższej konsoli pokroju Series X.W tym temacie było ostatnio dosyć cicho, lecz szybko zmieniło się to za sprawą opublikowania grafik koncepcyjnych projektu Xbox Stream Box. Możemy na nich zobaczyć. Całość prezentuje się naprawdę estetycznie – co jednak zaoferuje użytkownikowi?Przede wszystkim(z wbudowanym odbiornikiem IR) służący do włączania konsoli. Nie zabraknie rzecz jasna procesora oraz innych kluczowych podzespołów, lecz na razie stanowią one tajemnicą. Co więcej, powyższy wygląd urządzenia pochodzić ma z początku 2021 roku, teraz projekt jest podobno nieco doszlifowany.kompatybilny z innymi konsolami ze stajni Microsoftu. Nie zabraknie wsparcia dla grupowych czarów oraz opcji instalacji aplikacji pokroju HBO czy Netflixa. Co z kolei z datą premiery? Ta początkowo miała się odbyć pod koniec 2021 roku, lecz termin może uleć przesunięciu przez wiadome problemy z dostępnością komponentów.Nie da się ukryć, że sam projekt może się przyjąć. Jeśli ktoś posiada wystarczająco szybki internet oraz nie jest hardkorowym, to z pewnością zainteresuje go Xbox Stream Box. Zwłaszcza że, więc z pewnością nie będzie mowy o braku rozrywki. Pozostaje jedynie czekać na implementację obsługi tejże biblioteki gier w ramach xCloud.Oczywiście do wszystkich powyższych wiadomości należy podchodzić z dystansem. Microsoft co prawda niedawno ogłosił współpracę z producentami urządzeń RTV, ale nie pojawiła się wzmianka o Xbox Stream Box. Na oficjalne ogłoszenie sprzętu zapewne jeszcze nieco poczekamy.Źródło i foto: Twitter