Ekrany Apple M1 MacBook pękają w trakcie normalnego użytkowania

Niedobrze.

Problemy z MacBookami M1

"Mam Macbooka Pro M1. Kupiłem go w marcu 2021. Wczoraj rano otworzyłem go i zobaczyłem pęknięcia na ekranie. Skontaktowałem się z Apple i byłem zmuszony zapłacić z góry 570 funtów, aby go naprawili. Powiedziałem im, że nie zrobiłem nic, aby uszkodzić ekran, ale odpowiedzieli, że ich technicy zdecydują, czy go uszkodziłem, a zapewne zdecydują, stracę te pieniądze"

"Przydarzyło mi się to samo. Laptop leżał na moim biurku, a kiedy go otworzyłem, był zepsuty - ekran wyświetlał pasy."

"To samo tutaj. Laptop leżał na biurku – wróciłem do domu, otworzyłem pokrywę, a ekran pękł."

Apple ma kolejny poważny problem związany z jakością swoich urządzeń. Tym razem w ogniu krytyki znalazły się laptopy MacBook z procesorem M1 . Użytkownicy z całego świata donoszą o przypadkach wyświetlaczy pękających w trakcie codziennego korzystania ze sprzętu. Niestety, firma z Cupertino tylko w niektórych przypadkach decyduje się na darmową wymianę notebooków. Inni muszą płacić.Apple oraz w serwisie Reddit mnożą się kolejne wątki, w których użytkownicy zgłaszają, że pęknięcia na ekranach ich laptopów wystąpiły podczas otwierania lub zamykania pokrywy. W jednostkowych przypadkach te pojawiały się po jakimś czasie od zamknięcia pokrywy i były zauważane kolejnego dnia po wyłączeniu sprzętu.- napisał jeden z czytelników serwisu 9to5Mac.Wtórują mu głosy dziesiątek innych poszkodowanych.