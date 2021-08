Inno3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2 OC - mały, ale wariat

Cena jest kusząca - o ile dostępność dopisze.

Inno3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2 OC to minimalistyczna konstrukcja z układem Nvidia Ampere. Konstrukcja ma 240 mm długości i zajmuje dwa sloty na płycie głównej, dzięki czemu montaż nawet w ciasnych obudowach nie powinien być wyzwaniem. Przez radiator, którym przykryto całą płytkę drukowaną, powietrze pompują dwa wentylatory o średnicy dziewięciu centymetrów. O sprawny transfer ciepła dbają z kolei cztery ciepłowody. Ich łączna długość przekracza jeden metr, a całkowita powierzchnia wymiany cieplnej to blisko 0,4 mWyposażona w procesor GA104 karta Inno3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2 OC oferuje 4864 rdzenie CUDA. GPU sparowane z 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 (256-bit) ma osiągać w trybie Boost co najmniej 1680 MHz, a więc nieco więcej niż modele referencyjne. W dalszym ciągu konstrukcja zadowala się zasilaniem za pomocą pojedynczej wtyczki PCIe. Producent uprzedza jednak, że aby system działał stabilnie, wybrany zasilacz powinien dysponować mocą nie mniejszą niż 650 W.W zamian karta ma zrewanżować się wysokimi osiągami i obsługą najnowszych technologii, w tym Ray Tracingu, DLSS 2.0 i Resizeable BAR. Ta ostatnia pozwala na lepsze wykorzystanie interfejsu PCI-Express, poprzez optymalizację przesyłu danych między kartą i kompatybilnym procesorem. W wybranych grach przekłada się to na dodatkowe klatki na sekundę, więc warto przeczytać na stronie producenta, jak skorzystać z tej funkcji.Inno3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2 OC jest już dostępna w sprzedaży, a jej dostępność powinna się sukcesywnie poprawiać.Źródło: inf. prasowa