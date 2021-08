48 GB RAM w jednej kości? To nowy pomysł Samsunga

Google Chrome lubi to.





Samsung planuje rewolucję w zakresie pamięci RAM?





fot. Samsung

Samsung rozpoczął opracowywanie nowych kości pamięci RAM, które trafią do serwerów, centrów danych oraz urządzeń konsumenckich. W przypadku centrów danych korzystających z chmury, pojedyncze kości będą mogły zaproponować nawet 768 GB pamięci operacyjnej. Dla komputerów na rynku konsumenckim Samsung przewiduje kości RAM DDR5 o wielkości 24 oraz 48 GB.Pod koniec 2021 roku Koreańczycy rozpoczną wprowadzanie na rynek modułów pamięci RAM o pojemności 512 GB.Samsung już jakiś czas temu informował, iż będzie wprowadzał na rynek moduły pamięci RAM o pojemności 512 GB. Wszystko to, zanim w centrach danych pojawią się nowe procesory Intela z serii Sapphire Rapids - ich premiera jest z kolei zaplanowana na 2022 rok.Okazuje się jednak, że Koreańczycy nie chcą zatrzymywać się na 512 GB i mają także plany związane z rynkiem komercyjnym. Do centrów danych mogą trafić kości pamięci RAM o pojemności 768 GB, a do swoich komputerów prywatnych będziemy mogli kupić pojedyncze moduły o pojemności 24 lub 48 GB. Nie trzeba chyba nikomu mówić, jak bardzo taka sytuacja usprawni modernizację sprzętów, które posiadają ograniczone miejsce na płycie głównej.Moduły o pojemności 512 oraz 768 GB zostaną wyprodukowane przez Samsunga przy wykorzystaniu węzłów D1 i technologii 14 nm EUV.Dokładne ramy czasowe dla modułów komercyjnych o pojemności 24 i 48 GB nie zostały jeszcze przedstawione. Można się jednak spodziewać, że nie trafią one na rynek wcześniej niż w 2023 roku. Samsung nie podzielił się także prawdopodobnymi cenami, które trzeba będzie zapłacić za wspomniane kości. Patrząc jednak na wykorzystywaną technologię oraz pojemność już teraz wiadomo, że… tanio nie będzie.Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów dotyczących nowego pomysłu Samsunga.Źródło: PCGamesn / fot. Liam Brese - Unsplash