15 tanich gadżetów z AliExpress, które zmieścisz w kieszeni

Fajne gadżety z Chin.



Tym razem w ramach coniedzielnego cyklu artykułów o ciekawych gadżetach z AliExpress skupiliśmy się na przedmiotach, które nie są drogie i zmieszczą się bez problemu w niemal każdej kieszeni. Jeśli nie znajdziesz w nim niczego dla siebie, pod niniejszym wpisem umieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych publikacji.



Uwaga: jeśli postanowicie sobie coś kupić, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty - często da się jej uniknąć, zamawiając towar z magazynu w Europie lub z odpowiednią opcją wysyłki.

1. Słuchawki Bluetooth TWS z etui ładującym E6s



Niedrogie słuchawki TWS to fajny gadżet dla każdego, kto wciąż korzysta ze słuchawek przewodowych. Dokanałowa konstrukcja zapobiega wypadaniu z uszu, a etui pełniące funkcję powerbanka zapewni działanie na długie godziny z dala od zasilania sieciowego.



Cena: ok. 36 złotych



2. Wodoodporny mini głośnik Bluetooth

Niedrogie słuchawki TWS to fajny gadżet dla każdego, kto wciąż korzysta ze słuchawek przewodowych. Dokanałowa konstrukcja zapobiega wypadaniu z uszu, a etui pełniące funkcję powerbanka zapewni działanie na długie godziny z dala od zasilania sieciowego.



Wodoodporny głośnik przewodowy Bluetooth, który mieści się na dłoni. Wbrew pozorom, które sprawiać może niska cena, brzmienie nie jest wcale takie złe. Sprzęt jest ładnie wykonany i z pewnością warty tej niewygórowanej kwoty.



Cena: ok. 19 złotych



3. Kieszonkowy koc na camping, piknik i nie tylko

Wodoodporny głośnik przewodowy Bluetooth, który mieści się na dłoni. Wbrew pozorom, które sprawiać może niska cena, brzmienie nie jest wcale takie złe. Sprzęt jest ładnie wykonany i z pewnością warty tej niewygórowanej kwoty.



Przenośny koc, czy raczej płachta do siedzenia lub leżenia to przydatny gadżet na górskie wędrówki, spacery lub na plażę. Po złożeniu mieści się w dłoni. Jest wodoodporny i do pewnego stopnia odporny na uszkodzenia mechaniczne.



Cena: ok. 14 złotych



4. Mini konsolka do gier 800 w 1

Przenośny koc, czy raczej płachta do siedzenia lub leżenia to przydatny gadżet na górskie wędrówki, spacery lub na plażę. Po złożeniu mieści się w dłoni. Jest wodoodporny i do pewnego stopnia odporny na uszkodzenia mechaniczne.



Powiedzmy sobie szczerze: nie każdy ma fundusze na Nintendo Switch, a wielu chciałoby się zrelaksować w podróży grając na handheldzie. Konsolkę z retro grami da się kupić na AliExpress za cenę ok. 50 złotych. Znajdziesz na niej wiele znanych tytułów sprzed lat.



Cena: ok. 47 złotych



5. Kompaktowy powerbank 10000 mAh Romoss Sens4 Mini

Powiedzmy sobie szczerze: nie każdy ma fundusze na Nintendo Switch, a wielu chciałoby się zrelaksować w podróży grając na handheldzie. Konsolkę z retro grami da się kupić na AliExpress za cenę ok. 50 złotych. Znajdziesz na niej wiele znanych tytułów sprzed lat.



Jeszcze nie masz powerbanka? Pora to nadrobić. Nigdy nie wiadomo, kiedy bateria smartfona niespodziewanie się rozładuje. Przenośny magazyn energii o pojemności 10000 mAh pozwoli naładować ją 2-, a nawet 3-krotnie do pełna. To idealny gadżet na górskie wędrówki, w trakcie których robisz dużo zdjęć i filmów telefonem.



Cena: ok. 53 złote



6. Wielofunkcyjna karta EDC

Jeszcze nie masz powerbanka? Pora to nadrobić. Nigdy nie wiadomo, kiedy bateria smartfona niespodziewanie się rozładuje. Przenośny magazyn energii o pojemności 10000 mAh pozwoli naładować ją 2-, a nawet 3-krotnie do pełna. To idealny gadżet na górskie wędrówki, w trakcie których robisz dużo zdjęć i filmów telefonem.



Pośród wielu gadżetów typu EDC, jednym z najpopularniejszych jest taka oto karta. Liczba jej zastosowań jest ogromna - ma nóż, otwieracz do puszek, śrubokręt, otwierasz do butelek, mini piłę i wiele innych arcypraktycznych funkcji. Zmieścisz ją nawet w portfelu.



Cena: ok. 7 złotych



7. Scyzoryk kieszonkowy Swiss Tech

Pośród wielu gadżetów typu EDC, jednym z najpopularniejszych jest taka oto karta. Liczba jej zastosowań jest ogromna - ma nóż, otwieracz do puszek, śrubokręt, otwierasz do butelek, mini piłę i wiele innych arcypraktycznych funkcji. Zmieścisz ją nawet w portfelu.



Użyteczny scyzoryk w rozmiarze XXS. Ostry i nieźle wykonany możesz przypiąć do swoich kluczy - zajmie znacznie mniej miejsca w mieszeni niż popularne scyzoryki wielofunkcyjne.



Cena: ok. 32 złote



8. Etui portfel Rfid przeciwkradzieżowy

Użyteczny scyzoryk w rozmiarze XXS. Ostry i nieźle wykonany możesz przypiąć do swoich kluczy - zajmie znacznie mniej miejsca w mieszeni niż popularne scyzoryki wielofunkcyjne.



Martwisz się o to, że ktoś może zczytać dane Twojej karty płatniczej? A może szukasz po prostu minimalistycznego etui na swoje karty? Z pomocą przychodzi takie oto taniutkie etui, sprzedawane w kilku różnych wersjach kolorystycznych.



Cena: ok. 5 złotych



9. Wodoodporne opakowanie na tabletki i nie tylko

Martwisz się o to, że ktoś może zczytać dane Twojej karty płatniczej? A może szukasz po prostu minimalistycznego etui na swoje karty? Z pomocą przychodzi takie oto taniutkie etui, sprzedawane w kilku różnych wersjach kolorystycznych.



Oficjalnie jest to przenośny, rozkręcany pojemnik na tabletki. Możesz w nim jednak przechowywać co tylko dusza zapragnie - nawet perfumy. Sprzedawany w kilku różnych kolorach pojemnik z brelokiem jest wodoodporny i z pewnością nie wycieknie z niego nawet płyn.



Cena: ok. 3 złote



10. Kieszonkowa ostrzałka do noży

Oficjalnie jest to przenośny, rozkręcany pojemnik na tabletki. Możesz w nim jednak przechowywać co tylko dusza zapragnie - nawet perfumy. Sprzedawany w kilku różnych kolorach pojemnik z brelokiem jest wodoodporny i z pewnością nie wycieknie z niego nawet płyn.



Jeżeli jedziesz na camping lub wybierasz się na rejs, przydać Ci się może taka oto ostrzałka do noży i nożyczek. Wyposażono ją w pręt z węglika spiekanego, wolframową ostrzałkę oraz ostrzałkę ceramiczną.



Cena: ok. 8 złotych



11. Kieszonkowa latarka LED, ładowana przez USB

Jeżeli jedziesz na camping lub wybierasz się na rejs, przydać Ci się może taka oto ostrzałka do noży i nożyczek. Wyposażono ją w pręt z węglika spiekanego, wolframową ostrzałkę oraz ostrzałkę ceramiczną.



Nie ma sensu zużywać baterii w smartfonie za każdym razem, gdy chcesz sięgnąć po latarkę. Z pomocą przyjdzie taka oto mini latarka, którą z łatwością przyczepisz do kluczy - spisuje się doskonale w roli kolorowego breloka.



Cena: ok. 7 złotych



12. Brelok w postaci dwóch mini śrubokrętów

Nie ma sensu zużywać baterii w smartfonie za każdym razem, gdy chcesz sięgnąć po latarkę. Z pomocą przyjdzie taka oto mini latarka, którą z łatwością przyczepisz do kluczy - spisuje się doskonale w roli kolorowego breloka.



Dlaczego miałbyś nie nosić w swojej kieszeni wraz z kluczami dwóch śrubokrętów, które przydadzą się w niejednej sytuacji?



Cena: ok. 3 złote



13. Karabińczyk ze stali nierdzewnej w postaci linki

Dlaczego miałbyś nie nosić w swojej kieszeni wraz z kluczami dwóch śrubokrętów, które przydadzą się w niejednej sytuacji?



Skręcane linki EDC ze stali nierdzewnej o długości 150 mm są szalenie praktyczne w przeróżnych sytuacjach. Można za ich pomocą przymocować coś do szlufki spodni, plecaka lub połączyć kilka różnych elementów. Do wyboru różne kolory.



Cena: ok. 7 złotych



14. Łyżka, widelec, nóż, otwieracz do puszek i butelek - EDC 5w1

Skręcane linki EDC ze stali nierdzewnej o długości 150 mm są szalenie praktyczne w przeróżnych sytuacjach. Można za ich pomocą przymocować coś do szlufki spodni, plecaka lub połączyć kilka różnych elementów. Do wyboru różne kolory.