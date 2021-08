HP Instant Ink - sprawdziłem drukowanie na abonament od HP

Dostawa tuszu w cenie subskrypcji.

Zapomnij o kupowaniu wkładów

Jak zacząć przygodę z HP Instant Ink?

HP+ to kolejne korzyści

HP OfficeJet Pro 9010e - idealne urządzenie do biura





Pod koniec kwietnia bieżącego roku na polskim rynku zadebiutowała usługa HP Instant Ink. Pracując w branży technologicznej widziałem już wiele, ale muszę przyznać, że tym razem HP mocno mnie zaskoczyło oferując tuch do drukarek w formie abonamentu. Czy ma to sens? Postanowiłem sprawdzić.Automatyzacja wkracza w kolejne aspekty naszego życia. Jako zagorzały miłośnik rozwiązań typu smart home doceniam scenariusze, w których moja ingerencja w technologie ogranicza się do minimum. Otwieranie rolet, gaszenie świateł, a nawet zamykanie zamka w drzwiach zdążyłem już zautomatyzować. A co gdyby pójść o krok dalej i zapomnieć o kupowaniu wkładów do drukarki? W tym momencie ze swoim pomysłem wychodzi HP.Głównym założeniem Instant Ink jest umożliwienie zarówno indywidualnym użytkownikom, jak i całym rodzinom (które pracują, tworzą i uczą się w domu), możliwość drukowania bez zbędnych przerw. Rozwiązanie to wykrywa kiedy w drukarce kończy się oryginalny atrament i automatycznie zamawia kolejne wkłady, aby użytkownik otrzymał nowy zapas jeszcze przed wyczerpaniem poprzedniego. Brzmi wygodnie, prawda? I takie jest w praktyce.Podstawowym warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie jednej z drukarek marki HP. Lista jest naprawdę obszerna, od podstawowych urządzeń HP DeskJet 2620, aż po rozbudowane urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9020. To, czy twoja drukarka współpracuje z HP Instant Ink, sprawdzisz na stronie producenta . Osobiście postanowiłem wypróbować możliwości usługi na HP OfficeJet Pro 9010e - to wszechstronne urządzenie do drukowania, kopiowania czy skanowania, również z poziomu aplikacji mobilnej.Po szybkiej i wygodnej konfiguracji drukarki z poziomu smartfona dzięki aplikacji HP Smart możemy dołączyć do HP Instant Ink Producent oferuje 5 planów abonamentowych, a najtańszy zaczyna się już od 4,99 zł miesięcznie i obejmuje możliwość wydrukowania 15 stron. Optymalny wydaje się plan za 25,99 zł obejmujący 100 stron miesięcznie. Warto przeanalizować historię wydruków i dostosować plan do własnych preferencji. Co ważne, niewykorzystane strony nie przepadają więc jeżeli w danym miesiącu wydrukujemy znacznie mniej, będziemy mogli wykorzystać tusz w kolejnych trzech okresach rozliczeniowych. To uczciwe podejście.HP pomyślało również o sytuacjach, gdy twoje potrzeby w zakresie drukowania ulegną zmianie. W każdej chwili można zmienić plan abonamentowy, a także zrezygnować z niego bez żadnych dodatkowych opłat.Dla mnie kluczową zaletą abonamentu od HP jest całkowita automatyzacja. Nie muszę pamiętać, że tusz w drukarce jest na wyczerpaniu. Drukarka wyśle odpowiednie informacje do systemu, a kurier dostarczy odpowiedni zapas prosto do moich drzwi. Mało tego, usługa obejmuje też recykling więc nie muszę martwić się o oddawanie zużytych pojemników.Dostrzegam jeszcze jedną zaletę. W ofercie mowa jest o stronach, a nie gęstości zadruku. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby drukować zdjęcia w kolorze bez obawy o kosztowne opróżnienie tonerów.Decydując się na zakup wybranych urządzeń, np. HP OfficeJet Pro 9010e, użytkownik może dołączyć do HP+. Członkostwo wymaga konta HP, połączenia z internetem oraz korzystania wyłącznie z oryginalnych atramentów HP lub tonerów HP przez cały okres eksploatacji drukarki.Co ważne, dołączenie do HP+ nic nie kosztuje, a dla członków przygotowano świetną ofertę - 6 miesięcy bezpłatnego okresu próbnego HP Instant Ink. W ten sposób można przetestować wygodę, jaką oferuje abonament bez zobowiązań i kosztów.Aktualnie rozwiązanie HP+ jest dostępne wyłącznie wraz z nowymi drukarkami HP LaserJet z serii M200 oraz HP OfficeJet Pro z serii 8000 i 9000. Z czasem dostępność HP+ zostanie rozszerzona o kolejne kraje i modele drukarek.Wspomniane urządzenie wielofunkcyjne wspiera HP+ oraz usługę HP Instant Ink, co oznacza, że doskonale sprawdzi się w warunkach biurowych, jak i w domu.Sprzęt imponuje szybkością drukowania do 22 str./min, można też korzystać z automatycznego drukowania dwustronnego i dużego podajnika na 250 arkuszy. Co ważne, producent zadbał o stabilne połączenie z Wi-Fi więc możemy zapomnieć o irytujących i plączących się kablach. W przypadku smartfonów, wszystkie niezbędne funkcje znajdziemy w aplikacji HP Smart. Jest ona również dostępna na komputery z systemem Windows.To właśniedaje szerokie spektrum możliwości, a funkcje samej aplikacji doceniłem korzystając z niej na smartfonie. Bez przeszkód można skanować dokumenty umieszczone w skanerze drukarki i zapisywać je jako plik PDF, ale to nie koniec. Dostępna jest też funkcja skanowania z aparatu. Dzięki niej możemy wykorzystać aparat w smartfonie jako podręczny skaner.Partnerem artykułu jest firma HP.