Qualcomm rozpoczął sprzedaż swojego smartfona. Specka wgniata w fotel

Cena też.

Smartphone for Snapdragon Insiders, czyli flagowiec Qualcomm

Firmę Qualcomm znają doskonale wszyscy użytkownicy smartfonów, w choćby minimalnym stopniu interesujący się specyfikacją techniczną swoich urządzeń. Do tej pory firma słynęła przede wszystkim z produkcji chipów, ale teraz w sprzedaży pojawił się jej pierwszy telefon. Dedykowany entuzjastom smartfon marki Qualcomm imponuje specyfikacją, ale przy okazji szokuje ceną. Dlaczego jest tak drogi? Spróbujmy to zrozumieć.Smartfon Qualcomma został przygotowany "przy pomocy" firmy ASUS. Widnieje na nim logo Snapdragon, pod którym umieszczono napis "zaprojektowany przez ASUS". Sprzęt trafi do regularnej sprzedaży 27 sierpnia bieżącego roku, ale już teraz da się go zamówić w przedsprzedaży na stronie ASUSa. Cena? Bajońska. 1499 dolarów , czyli ok. 5770 złotych. Realnie, po doliczeniu opłat, cena wyniesie ponad 7000 złotych.Qualcomm w swoim smartfonie postawił na 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080x2448 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz, produkcji Samsunga. Chroni go najnowsze szkło Gorilla Glass Victus. Co ciekawe, czytnik linii papilarnych usytuowano nie pod ekranem, a z tyłu obudowy. To najnowszy 3D Sonic Sensor Gen 2 od Qualcomm.O wydajność smartfona dba chipset Qualcomm Snapdragon 888 5G i 16 GB pamięci RAM. Użytkownik na swoje dane otrzyma 512 GB przestrzeni. Na miłośników fotografii czekają aparaty główne 64 Mpix (Sony IMX686), 12 Mpix (ultraszeroki kąt, IMX363) i 8 Mpix (obiektyw tele z 3-krotnym zoomem optycznym). Z przodu widnieje kamerka 24 Mpix.Urządzenie zasilane przez baterię 4000 mAh wspiera szybkie ładowanie Quick Charge 5.0 z mocą maksymalną 65 W. W zestawie sprzedażowym znajdą się słuchawki Master & Dynamic, wyceniane w sklepach na ok. 300 dolarów.No dobra, to skąd ta cena? Jakieś pomysły?Źródło: Qualcomm