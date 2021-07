Twój Kindle może wkrótce utracić połączenie z Internetem

Amazon ostrzega.

Ofiary rozwijającej się technologii

Modele Kindle dotknięte problemem

Dni sieci 3G są policzone. Amazon przypomniał właśnie, że jest to nie bez znaczenia dla wielu urządzeń z jego gamy produktów. Mowa o starszych modelach najpopularniejszych czytników e-booków na świecie – czytników Kindle. Te już wkrótce na zawsze utracą połączenie z Internetem. Choć nie jest to zależne od Amazona, firma oferuje rekompensaty.Jako że technologia telefonii komórkowej cały czas się rozwija, starsze sieci telefonii komórkowej są powoli wypierane przez nowsze. Na świecie coraz powszechniejszy staje się standard 5G, a jako że standard 4G (LTE) obejmuje swoim zasięgiem większość powierzchni większości państw świata, standard 3G niebawem odejdzie w niepamięć.To, kiedy starsze modele Kindle utracą dostęp do Internetu, zależy tylko i wyłącznie od tego, kiedy anteny sieci 3G wyłączą operatorzy sieci komórkowych. Jako że kilku operatorów w Stanach Zjednoczonych planuje wyłączyć swoje anteny w 2022 roku, Amazon wydał w tej kwestii stosowne ostrzeżenie.Ostrzeżenie dotyczy przede wszystkim czytników Kindle pierwszej generacji, które były wyposażone wyłącznie w modemy 3G. Te urządzenia utracą dostęp do Internetu całkowicie. W przypadku kilku nowszych modeli dostęp do Internetu zostanie natomiast poważnie ograniczony i będzie zależał od dostępności sieci Wi-Fi. Chodzi o modele wyposażone w modem 3G i moduł Wi-Fi – Kindle DX (2 generacja), Kindle Keyboard (3 generacja), Kindle Touch (4 generacja), Kindle Paperwhite (5 generacja, 6 generacja, 7 generacja), Kindle Voyage (7 generacja) oraz Kindle Oasis (8 generacja).Rzecz jasna, gdy omówione urządzenia utracą dostęp do Internetu lub dostęp do niego zostanie ograniczony, ich użytkownicy wciąż będą mogli cieszyć się treściami pobranymi na nie wcześniej. Nadal pozostanie też opcja wgrywania e-booków na czytniki przewodowo.