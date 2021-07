Huawei P50 oficjalnie. Świetny smartfon z bardzo istotnym brakiem

Źródło: Huawei

Źródło: Huawei

Cennik? Bez kompleksów

Na koniec trzeba wspomnieć o bardzo istotnym braku w specyfikacji, który niestety bezpośrednio związany jest z amerykańskimi sankcjami. Okazuje się bowiem, że flagowy smartfon lidera rozwoju infrastruktury 5G na świecie , nie będzie obsługiwał tej technologii. Jego użytkownicy będą musieli zadowolić się łącznością 4G, co może w tej chwili nie jest jeszcze tak istotne, ale za 2 lub 3 lata z pewnością będzie.Huawei jest pewien wartości swoich produktów i mimo ciągle znaczącego braku, jakim jest niedostępność usług Google oraz nieobecności 5G, odważnie wycenił najnowsze flagowce. Najtańszy model - P50 w wersji 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej to w Chinach wydatek 4488 juanów, co daje w przeliczeniu około 2700 złotych. Można więc założyć że oficjalna polska cena nie będzie niższa niż 2999 złotych.Huawei P50 Pro 8GB / 128 GB został z kolei wyceniony na 5988 juanów, czyli mniej więcej 3600 złotych. Polska cena będzie więc najprawdopodobniej bliska 4000 złotych. To pułap najlepszych graczy na rynku w postaci Galaxy S21 czy iPhone’a 12. Jak widać, czasy tanich flagowców od Huaweia minęły, a firma chce pozycjonować się na równi z Samsungiem, czy Apple. Na razie nie wiemy, kiedy dokładnie seria P50 zadebiutuje na naszym rynku.Źródło: Huawei / fot. tyt. Huawei