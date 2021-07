Do Sony PS5 w końcu dołożymy SSD NVMe. Nowy firmware beta konsoli

Firma Sony od początku komunikowała, że w konsolach PlayStation 5 będzie można rozszerzyć pamięć o dodatkowe szybkie nośniki SSD NVMe. Sprzęt posiada dedykowane złącze gotowe na SSD, ale podczas premiery jego obsługa nie była zaszyta w oprogramowaniu. Fani liczyli na szybką aktualizację, ale niestety w temacie długo mieliśmy tylko ciszę. Na szczęście już teraz można oficjalnie skorzystać ze złącza M.2 dla nośników SSD NVMe.



No… Nie do końca. Chodzi wyłącznie o stan po aktualizacji beta dostępnej dla wybranych regionów. Niestety Polska się do nich na razie nie zalicza. Jednak to już spory krok i gracze z naszego kraju z normalnie włączonymi ustawieniami regionalnymi czy po prostu wszyscy, którzy liczą na użytkowanie dopiero z regularnym standardowym wydaniem firmware, także mają o wiele bliższą niż dalszą drogę do cieszenia się z dołożenia SSD. Jednak nie należy zapominać też o wymaganiach, które nakłada Sony.



Nie każdy SSD zmieści się w slocie Sony PS5, firma zamieściła wytyczne co do obsługiwanych wymiarów / Foto: Sony



Konsola wspiera wyłącznie SSD M.2 NVMe (brak obsługi SSD M.2 SATA) w formatach 2230, 2242, 2260, 22110 i najpopularniejszym 2280 o pojemnościach od 250 GB do 4 TB. Gniazdo pracuje w standardzie PCIe 4.0 x4, a samo Sony zaleca modele o sekwencyjnej szybkości odczytu 5500 MB/s lub jeszcze większej. Ponadto zaznacza, że przydałby się radiator do lepszego odprowadzania ciepła. Można skorzystać z dysków o fabrycznych modułach chłodzenia lub samemu dołożyć takowy, ale pamiętając o dostępnym wolnym miejscu w slocie, tak jak zostało to wyjaśnione na grafikach pomocy. Nie każdy odpromiennik ciepła się zmieści.



Chcesz rozszerzyć pamięć PS5 o wewnętrzny SSD? Niestety nie posłużysz się budżetowym nośnikiem

Obraz jaki dają nam wymagania na zalecane nośniki dla Sony PS5 mówi o niezbyt tanich konstrukcjach. SSD zaszyty standardowo w konsoli ma bardzo dobre parametry, więc także dokładany przez użytkowników we własnym zakresie raczej nie powinien być kiepskim i wolnym (jak na ten segment sprzętu) SSD. Niemniej firma zastrzega, że nie wszystkie modele zgodne ze specyfikacją będą działać z konsolą.



Zgodny z konsolą Sony PlayStation 5 nośnik SSD Seagate FireCuda 530 / Foto: Seagata



Jeżeli chcemy mieć pewność, to pierwszym certyfikowanym do pracy z Sony PlayStation 5 nośnikiem SSD jest Seagate FireCuda 530 w wariantach z radiatorem i bez niego. Choć w drugim przypadku powinno się dodatkowo dokupić taki moduł. Wkrótce SSD Seagate FireCuda 530 zacznie pojawiać się w sklepach, a jego maksymalne szybkości odczytu mają dochodzić nawet do 7300 MB/s. Wracając jeszcze na chwilę do samego Sony PlayStation 5, przynajmniej sama procedura nie należy do trudnych. Aby dołożyć SSD M.2 NVMe należy zdjąć boczny panel i po prostu wstawić oraz dokręcić nośnik w slocie. Podobnie jak w przypadku komputera stacjonarnego czy laptopa.



Źródło i foto: Sony / Seagate

Obsługa SSD poza kanałem beta już wkrótce.