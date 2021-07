Piekielnie szybki gamingowy monitor Agon Pro AG254FG. Aż 360 Hz i Nvidia Reflex

Wyścigowa matryca i minimalizacja input lagów specjalnie dla graczy w AOC Agon Pro AG254FG

Nowa gamingowa submarka AOC czyli Agon, przedstawia kolejny monitor w swojej ofercie. Skierowany do graczy AG254FG może pochwalić się naprawdę bezkompromisowym odświeżaniem matrycy i niskim czasem reakcji. Parametry i możliwości są tak wyśrubowane, że w pełni zadowolą nawet profesjonalnych e-sportowców.Ekran Agon AG254FG o standardowej rozdzielczości full HD (1920 x 1080 px) i przekątnej 24,5 cala wykonany w technologii IPS ma naprawdę wyścigową duszę. Jego odświeżanie wynosi aż 360 Hz, co stawia go w ścisłej czołówce wśród podobnych konstrukcji. Do tego może pochwalić się czasem reakcji wynoszącym 1 ms mierzonym jako GtG. W kwestii kolorów producent zapewnia, że ekran obsługuje aż 110 proc. pokrycia palety sRGB, a do tego prezentuje obraz zgodny z HDR (konkretnie DisplayHDR 400). Aby jeszcze bardziej poprawić wrażenia i zwiększyć ostrość ruchomych elementów, można aktywować funkcję Nvidia ULMB (Ultra Low Motion Blur). Technika polega na wyświetlaniu dodatkowej czarnej klatki pomiędzy dwoma właściwymi ramkami obrazu, co daje efekt jeszcze płynniejszego ruchu.