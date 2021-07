Motorola prezentuje swoje najlepsze smartfony. Ceny serii Edge 20 budzą emocje

Mała rewolucja.

Motorola Edge 20 Pro - najlepszy z całej serii

Motorola Edge 20 - dobrej klasy sprzęt dla oszczędnych?

Motorola Edge 20 Lite - najtańsza z debiutantek

Motorola Edge 20 Pro - 3299 złotych (kolory granatowy i niebieski)

- 3299 złotych (kolory granatowy i niebieski) Motorola Edge 20 - 2299 złotych (kolory czarny perłowy i biały perłowy)

- 2299 złotych (kolory czarny perłowy i biały perłowy) Motorola Edge 20 Lite - 1699 złotych (kolory grafitowy i zielony)

Motorola lubi zaskakiwać i w tym roku zaskoczyła nas debiutem bardzo dużej liczby smartfonów. Po wielu propozycjach z niższej i średniej półki przyszła pora na coś jeszcze ciekawszego. Dziś zadebiutowała seria Motorola Edge 20, a w jej ramach aż trzy smartfony - flagowiec, prawie flagowiec oraz średniak. Poznajcie Motorola Edge 20 Pro, Motorola Edge 20 oraz Motorola Edge 20 Lite.Motorola Edge 20 Pro to flagowiec z procesorem Snapdragon 870, 12 GB RAM-u i aż 256 GB szybkiej pamięci UFS 3.1. Zasilany baterią o pojemności 4500 mAh sprzęt da się ładować z mocą 30 W. Mało? Być może. Ładowania bezprzewodowego również zabrakło, ale jest tryb Ready For znany m.in. z Moto G100 - pozwala on zamienić smartfon w komputer za sprawą USB-C z obsługą DisplayPort 1.4.Obraz wyświetlany jest tu na panelu OLED o przekątnej 6,7 cala i odświeżaniu 144 Hz. Obudowę wykonano ze szkła lub... wegańskiej skóry. Do wyboru, do koloru. Masa urządzenia to 190 gramów dla wersji szklanej oraz 185 gramów dla skórzanej. To dość niewiele jak na chińskie smartfony.Motorola Edge 20 Pro ma być najlepsza z serii od strony fotograficznej. Mamy tu sensor główny 108 Mpix, obiektyw ultrawide połączony z matrycą 16 Mpix oraz teleobiektyw peryskopowy z sensorem 8 Mpix i 5-krotnym zoomem.Motorola Edge 20 to wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7", rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 144 Hz. Jest HDR10+, jest 10-bitowy kolor. Ramka jest aluminiowa, obudowa tylna - plastikowa. Trochę premium, trochę nie.Mocy obliczeniowej dostarczają tu Snapdragon 778G i 8 GB RAM-u. Slotu na kartę micro SD nie ma, ale do wyboru będą warianty ze 128 lub 256 GB pamięci na dane. Akumulator ma pojemność 4000 mAh. Szkoda, że zabrakło głośników stereo.Na miłośników fotografii czekają aparat główny 108 Mpix, teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym i matrycą 8 Mpix i kamerka z obiektywem ultraszerokokątnym i sensorem 16 Mpix. Z przodu widnieje kamerka 32 Mpix.Motorola Edge 20 Lite to smartfon wyposażony w ekran OLED o przekątnej 6,7", rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Co ważne: oferuje obsługę technologii HDR10+ i 10-bitowy kolor. Miłośnicy Netflixa będą zadowoleni. O jego wydajność dbają Mediatek Dimensity 720 5G i 8 GB RAM-u, a użytkownik otrzymuje 128 GB miejsca na dane i slot na kartę pamięci micro SD.Baterię o pojemności 5000 mAh da się ładować ładowarką TurboPower o mocy 30 W. Obudowa spełnia normę IP52, zatem zachlapania jej nie straszne. Motorola Edge 20 Lite zaskakuje obecnością aparatu głównego 108 Mpix z technologią Ultra Pixel (łączy cztery pixele w jeden 2.1 μm), w asyście aparatu 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz sensorem głębi z matrycą 2 Mpix. Z przodu widnieje kamerka 32 Mpix.Smartfony Motorola Edge 20 trafią do sprzedaży w sierpniu, a w ofertach operatorów we wrześniu tego roku. Ich ceny budzą pewne wątpliwości wśród internautów - niektórzy twierdzą, że są wysokie:Źródło: Motorola