10 przydatnych gadżetów do auta z AliExpress

Akcesoria samochodowe w przystępnych cenach.

1. Wideorejestrator 70mai Dash Cam Pro Plus+ A500S

2. Wideorejestrator 70mai Dash Cam 4k A800S

3. Wideorejestrator DDPAI Mola N3

4. Wideorejestrator VIOFO A129 Plus Duo

5. Magnetyczny uchwyt samochodowy

Dzisiaj mamy dla Was kolejny zestaw ofert z platformy AliExpress. Tym razem dotyczą one akcesoriów samochodowych takich firm jak 70mai, DDPAI czy VIOFO.70mai Dash Cam Pro Plus+ A500S to rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Sprzęt został wyposażony w wydajny i nowoczesny przetwornik optyczny od Sony –. To oznacza, że po tym urządzeniu możesz spodziewać się wysokiej jakości obrazu w rozdzielczości. Urządzenie korzysta z technologii 3D DNR oraz WDR by znacząco ulepszyć jakość nagrań w warunkach słabego oświetlenia. W urządzeniu zamontowano akumulator o pojemności 500 mAh. Obsługę urządzenia ułatwi 2-calowy ekran IPS. Wbudowany w kamerę moduł GPS pozwoli zapisać wszystkie parametry jazdy.Wideorejestratorkupimy za 314,90 zł ($77.83) . Wysyłka z magazynu w Polsce.A800S to flagowy wideorejestrator producenta nagrywający w rozdzielczości. Sprzęt wyposażono w czujniko koncie widzenia 140° dzięki czemu uchwyci zdarzenia na poboczu i chodniku.Kamerka korzysta z technologii redukcji szumów 3D DNR i inteligentnego algorytmu AI by zapewnić wyraźny obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia. A800S wspiera systemoraz posiada wbudowany GPS.Wideorejestratordostępny za 463,72 zł ($114.38) . Wysyłka z polskiego magazynu.Producent wyposażył urządzenie w procesor HiSilicon (od Huawei) oraz czujnik obrazu OV OS05A10. Kamerka nagrywa obraz w rozdzielczości 2k Ultra HD (2560x1600) w 30 klatkach na sekundę. DDPAI Mola N3 cechuje się obiektywem f/1.8 oraz szerokim kątem widzenia (140 stopni). Dzięki zastosowaniu technologii WDR (Wide Dynamic Range) regulującej balans oświetlenia, obraz wideo jest zawsze dobrze naświetlony i ostry.Wideorejestrator posiada wbudowany g-sensor, dzięki czemu podczas stłuczki nagranie zostanie automatycznie zabezpieczone i przeniesione do specjalnego folderu. Urządzenie automatycznie nadpisuje stare nagrania nowymi, gdy zabraknie miejsca na karcie.kupimy za 307,78 zł ($77.35) . Wysyłka z polskiego magazynu.A129 Plus Duo to zestaw składający się z przedniej i tylnej kamerki. Urządzenie korzysta z przetworników optycznych Sony Exmor R Starvis by nagrywać wideo pełne detali i żywych kolorów nawet w warunkach słabego oświetlenia. Przednia kamerka nagrywa w rozdzielczościnatomiast tylnia zapisuje nagrania w. Urządzenie posiada wbudowany moduł Wi-Fi 2,4 GHz dzięki czemu możemy zdalnie kontrolować wideorejestrator za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfona.Wideorejestratorkupimy za 741,06 zł ($187.85) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Magnetyczny uchwyt samochodowy na telefon to najwygodniejszy sposób na łatwy dostęp do smartfona. Gadżet umieścimy w kratce wentylacyjnej. W zestawie znajdują się specjalna blaszka, którą wystarczy przykleić na obudowie smartfona (najlepiej na pokrowcu).