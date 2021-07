Nie wierz w pełną gwarancję pokoparkowych grafik GeForce RTX. Palit wyjaśnia tę kwestię

Często wystarczy proste odświeżenie, aby pokoparkowe GPU działało dobrze, ale demontaż chłodzenia to utrata gwarancji

Z powodu likwidacji wielu kopani kryptowalut, szczególnie w Chinach, na rynku pojawiają się coraz liczniej oferty z używanymi kartami graficznymi pochodzącymi właśnie z farm kryptowalut. Układy, które pracowały jako narzędzia do wydobycia ETH są oczywiście tańsze, ale realny stan zużycia i ogólna kondycja kart są jedną wielką niewiadomą. Jeśli jednak natrafimy na takowy egzemplarz, sprzedawca często zaznacza, że przecież zawsze można oddać nie do końca dobrze działające GPU do serwisu gwarancyjnego producenta.Okazuje się, że nie do końca. A przynajmniej tak jest w przypadku kart graficznych Palit i zapewne też Gainward. Obie marki należą do tego samego koncernu, więc sytuacja powinna być podobna. Zanim przejdziemy do omawiania warunków gwarancji producenta, należy zacząć od tego, że GPU z koparek mogły być traktowane w różny sposób, a nie sposób tego wywnioskować po zdjęciach i opisie oferty. Jedni dbają o sprzęt i przykładają wagę do przewiewnych warunków pracy oraz czystości, a inni eksploatują grafiki w nieodpowiednich okolicznościach do granic ich możliwości. Po rocznym kopaniu karty mogą mieć wydajność niższą o około 10 proc., a także zachowywać gorszą kulturę pracy i osiągać wyższe temperatury podczas obciążenia.