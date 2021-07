BMW dla każdego. Firma prezentuje hulajnogę i rower elektryczny

Źródło: bmwgroup.com

Dynamic Cargo

Źródło: bmwgroup.com



To pomysł dużo bardziej oryginalny. Tym razem mowa o zupełnie nowym typie pojazdu - trójkołowym rowerze elektrycznym ze sporą ilością miejsca na bagaż. Kształtem przypomina pierwszy rowerek dla dziecka, jednak z pewnością jest większy i może rozpędzić się do wyższych prędkości.



Pomysł, przynajmniej dla mnie, wygląda świetnie i jest idealnym połączeniem zalet roweru i hulajnogi elektrycznej. Co więcej, wygląda nowocześnie i stylowo. Jak zaznaczają przedstawiciele BMW, zastosowanie nietypowej konstrukcji pozwoli na zmniejszenie masy i łatwiejsze prowadzenie względem tradycyjnych rowerów typu cargo.



Tylna część bagażowa ma być konfigurowalna i możliwe będzie zaadaptowanie jej na fotelik dla dziecka lub zamykany bagażnik z rozkładanym leżakiem.





Źródło: bmwgroup.com



Dla BMW to nie pierwszyzna

Niewielu fanów motoryzacji wie, że BMW już od dłuższego ma w ofercie rowery, w tym także elektryczne. Co więcej, w sklepie producenta znajdziemy nawet hulajnogę napędzaną tylko siłą nóg użytkownika. Jak możemy przeczytać na stronie produktu, powstała ona przy współpracy ze szwajcarskim producentem małych miejskich pojazdów - Micro Mobility. Możliwe, że Dynamic Cargo i Clever Commute również będą wspólnym dziełem tych dwóch firm.



Na razie zaprezentowane rozwiązania są w fazie koncepcyjnej, a więc nie wiadomo kiedy trafią do sprzedaży i ile będą kosztowały. Jak informuje BMW, aktualnie trwają poszukiwania partnerów, którzy zajęliby się ich produkcją.



Źródło:



Niewielu fanów motoryzacji wie, że BMW już od dłuższego ma w ofercie rowery, w tym także elektryczne. Co więcej, w sklepie producenta znajdziemy nawet hulajnogę napędzaną tylko siłą nóg użytkownika. Jak możemy przeczytać na stronie produktu, powstała ona przy współpracy ze szwajcarskim producentem małych miejskich pojazdów - Micro Mobility. Możliwe, że Dynamic Cargo i Clever Commute również będą wspólnym dziełem tych dwóch firm.Na razie zaprezentowane rozwiązania są w fazie koncepcyjnej, a więc nie wiadomo kiedy trafią do sprzedaży i ile będą kosztowały. Jak informuje BMW, aktualnie trwają poszukiwania partnerów, którzy zajęliby się ich produkcją.Źródło: bmwgroup.com / fot. tyt. bmwgroup.com To pomysł dużo bardziej oryginalny. Tym razem mowa o zupełnie nowym typie pojazdu - trójkołowym rowerze elektrycznym ze sporą ilością miejsca na bagaż. Kształtem przypomina pierwszy rowerek dla dziecka, jednak z pewnością jest większy i może rozpędzić się do wyższych prędkości.Pomysł, przynajmniej dla mnie, wygląda świetnie i jest idealnym połączeniem zalet roweru i hulajnogi elektrycznej. Co więcej, wygląda nowocześnie i stylowo. Jak zaznaczają przedstawiciele BMW, zastosowanie nietypowej konstrukcji pozwoli na zmniejszenie masy i łatwiejsze prowadzenie względem tradycyjnych rowerów typu cargo.Tylna część bagażowa ma być konfigurowalna i możliwe będzie zaadaptowanie jej na fotelik dla dziecka lub zamykany bagażnik z rozkładanym leżakiem.

Elektryczna hulajnoga, która ma być wykorzystywana jako typowy “pojazd ostatniej mili”, czyli do pokonywania niewielkich odległości w miastach, na przykład z parkingu do biura. Jej konstrukcja wyróżnia się podwójną kolumną kierownicy i ponadprzeciętnie dużymi kołami. Ma być prosta w składaniu i zabierać niewiele miejsca, co sprawi, że zmieści się nawet do bagażnika małego samochodu.Jedną z największych zalet Clever Commute ma być też łatwo wyjmowany akumulator. Dzięki niemu, będzie można uzupełnić energię na przykład w biurze, bez potrzeby zabierania ze sobą całej hulajnogi.