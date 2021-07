PlayStation 5 bije rekordy. Sprzedano 10 mln egzemplarzy konsoli

Sukces Sony.





Od premiery konsoli PlayStation 5 minęło osiem miesięcy. Pomimo tak długiego upływu czasu wciąż występują ogromne problemy z dostępnością sprzętu i wszystko zanosi się na to, iż jeszcze nieco potrwają. Mimo to Sony regularnie dzieli się sukcesami sprzedażowymi własnego najnowszego "dziecka".Najnowsza generacja konsol jest przedziwna. Trudno znaleźć ją w sklepach, lecz mimo to bije rekordy. W sieci pojawiła się m.in. informacja o tym, iż. Teraz tę samą informację podało Sony w oficjalnym komunikacie. Jak się okazuje - jeszcze nigdy w historii żadna konsola japońskiego giganta nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem w kilkumiesięcznym okresie po premierze.Od 12 listopada 2020 sprzedano nieco ponad(w wersji podstawowej, jak i Digital Edition). Sony chwali się, że wynik ten należy uznać za historyczny. Wcześniejsze raporty analityków sugerowały, iż do końca minionego roku zakupiono 4,5 mln sztuk urządzenia.Trudno jednak stwierdzić ile z tych 10 milionów urządzeń trafiło do domów prawdziwych fanów marki PlayStation. Wiele razy bowiem dało się usłyszeć o wykupowaniu całym stanów magazynowych przez boty i następnie wystawianiu za niebotyczne kwoty. Tak czy inaczej - wynik robi wrażenie.Producent przy okazji podziękował wszystkim graczom a także zapowiedział nadchodzące produkcje ekskluzywne, m.in. nowy God of War. Poza tym. Ten aspekt nie jest jednak w pełni zależny od Sony i - jak sądzą analitycy - problemy z dostępnością mogą potrwać nawet do 2023 roku.Teraz pozostaje wyłącznie czekać na kolejne ogłoszenia od koncernu w kwestii PlayStation 5. Miejmy nadzieję, iż będą równie pozytywne.Źródło i foto: Sony