Apple złożyło patent, który może dobitnie zmienić iPhone'a

Na to czeka wiele osób.





Apple iPhone 14 z Face ID pod ekranem?





fot. The Registi - Unsplash

Jeszcze Apple na dobre nie pokazało nowych smartfonów z serii iPhone 13, a w sieci już pojawiają się plotki dotyczące kolejnego wydania flagowca od firmy z Cupertino. Okazuje się, że iPhone 14 będzie posiadał nowości, na które od dawna czeka wiele osób.Konkretniej chodzi tutaj o technologię rozpoznawania Face ID oraz zupełnie nowe wydanie skanera linii papilarnych Touch ID. Co w nich nowego? A no to, iż firma Tima Cooka miałaby zamknąć oba wymienione wyżej rozwiązania pod ekranem smartfona.Technologia Face ID miałaby przenieść się ze swoistego, szeroko rozpoznawalnego wycięcia bezpośrednio pod ekran iPhone’a. To samo dotyczy Touch ID, jednak o skanerze linii papilarnych pod ekranem w sprzętach z jabłkiem w logo słyszymy już od dawna. Nowy patent, który został złożony przez Apple pokazuje, jak dokładnie amerykańska firma chciałaby osiągnąć taki status rzeczy.Apple wyjaśnia, iż obecny projekt iPhone’a korzysta z czujnika obrazowania obok wyświetlacza - w przyszłości w smartfonie można by przenieść ten element bezpośrednio pod ekran. Pozwoliłoby to nie tylko zwiększyć komfort korzystania z Face ID, ale również wpłynęłoby na ogólną estetykę telefonu. iPhone bez notcha wyglądałby bowiem o niebo lepiej niż teraz.To jeszcze nie koniec. Posiadanie Face ID wbudowanego bezpośrednio w wyświetlacz urządzenia oznacza, że technologia ta nie trafiłaby tylko i wyłącznie do nowych iPhone’ów. Apple mogłoby ją umieścić także w komputerach Mac oraz tabletach z serii iPad, a nawet stacjonarnych sprzętach z serii iMac - znacząco zwiększając bezpieczeństwo użytkownika.Oczywiście warto pamiętać, że póki co to wszystko jedynie patenty. Nie wiadomo, czy finalnie zostaną one wprowadzone w życie przez firmę Tima Cooka.Źródło: Patently Apple / fot. Martin Sanchez - Unsplash