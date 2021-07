Wszystko do domu z AliExpress – 7 przydatnych gadżetów w promocyjnych cenach

Dobre ceny na sprzęt domowy.

1. Bezprzewodowy odkurzacz Easine ILIFE G80

2. Robot sprzątający ILIFE V8 Plus

3. Robot sprzątający Roborock S7

PLFAST30

4. Robot sprzątający ILIFE V3s Pro

PLFAST5

5. Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C

6. Depilator laserowy Xiaomi InFace

7. Wyciskarka do soków MIUI Pro 7LV

Partnerem artykułu jest AliExpress





Przygotowaliśmy dla Was zestawienie 7 przydatnych gadżetów do każdego domu. Dominują tu oferty na roboty sprzątające, ale znalazło się też miejsce na inne sprzęty typu odkurzacze czy odświeżacze powietrza.Odkurzacz może pochawlić się maksymalną mocą ssania na poziomie. Bezszczotkowy silnik Nidec działa z prędkością 70000 obr./min co umożliwia szybkie i ciche czyszczenie kurzu. G80 jest też stosunkowo lekki - waży tylko 1,95 kg. Bateriazapewnia do 45 minut pracy w trybie standardowym (10k Pa) i 15 minut w trybie max (22k Pa). Akumulator naładujemy do pełna w ok. 3,5 godziny. Urządzenie wyposażono w wyświetlacz LED, który pokaże nam informacje o naładowaniu baterii, trybie sprzątania i stanie urządzenia.Odkurzaczkupimy za 455,34 zł ($111.65) . Wysyłka z magazynu w Polsce.ILIFE V8 Plus to urządzenie 2 w 1, które potrafi zarówno sprzątać jak i mopować. Robot automatycznie przełączy się w tryb mopowania, gdy wykryje zbiornik z wodą. Zbiornik zmieści w sobiewody. V8 Plus korzysta z nawigacji żyroskopowej by precyzyjnie określić strefy czyszczenia.V8 Plus wyposażono w duży pojemnik na kurz o pojemności 750 ml. Urządzenie może pracować dona jednym ładowaniu. Gdy robot wykryje, że kończy mu się energia, automatycznie wróci do stacji ładującej. ILIFE oferuje kilka trybów czyszczenia: automatyczny, jazda zygzakiem, czyszczenie narożników i krawędzi oraz czyszczenie wyznaczonej trasy.Robot sprzątającydostępny za 772,92 zł ($189.33) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Roborock S7 wyróżnia się dzięki nowej funkcji nazwanej. Urządzenie wibruje mopem 3000 razy na minutę co przekłada się to na dokładniejsze czyszczenie. S7 korzysta także z ultradźwiękowego rozpoznywania dywanów. Robot podczas sprzątania skanuje mieszkanie. Gdy wykryje dywan, pozwoli nam zdecydować czy ma go wyczyścić czy zignorować. Robot automatycznie podniesie mopa na wysokość 0,5 cm bez przerywania sprzątania, gdy zbliży się do wykładziny dywanowej.Roborock S7 możemy sparować z dedykowaną aplikacją na smartfony, która pozwoli nam zdefiniować różne parametry takie jak moc ssania, siłę wibracji czy też harmonogram sprzątania. Bateriazapewnia do 2,5 godziny ciągłej pracy na jednym ładowaniu.Robot sprzątającyz wysyłką z polski za 2275,02 zł ($562.71) . Aby uzyskać podaną cenę, należy skorzystać z kuponuILIFE V3s Pro doskonale radzi sobie ze sprzątaniem kurzu, włosów, sierści i brudu. Robotowi można wyznaczyć harmongram za pomocą pilot dzięki czemu może pracować nawet gdy nie ma nas w domu. V3s Pro oferuje kilka trybów sprzątania: automatyczny, miejscowy, czyszczenie narożników oraz zaplanowany.Urządzenie wyposażone jest w sensory, które zapobiegają wpadaniu na meble. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom (tylko 81 mm wysokości), V3s Pro jest w stanie dostać się pod łóżko by wysprzątać kurz spod niego.Robot sprzątającyz wysyłką z polski dostępny za 432,96 zł ($107.01) . Aby uzyskać podaną cenę, należy skorzystać z kuponuOczyszczacz Mi Air Purifier 3C wyposażony został w zaawansowany filtr HEPA, który jest w stanie przechwycić unoszący się w powietrzu kurz, smog i pył. Ponadto radzi sobie także z usuwaniem bakterii i wirusów. Urządzenie jest wydajne i skuteczne - pochwalić się może wynikiem. Jest też bardzo ciche, więc możemy zostawić je włączone na noc bez ryzyka, że nas obudzi. Stan powietrza możemy w każdym momencie sprawdzić dzięki wyświetlaczowi LED zamontowanemu na urządzeniu.Oczyszczacz powietrzadostępny za 368,16 zł ($91.01) . Dostawa z polskiego magazynu.Bezbolesny depilator sprawdzi się do użytku domowego zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Urządzenie precyzyjnie i wydajnie usuwa włosy, pozostawiając skórę jedwabistą i piękną. Możemy go stosować na różnych częściach ciała, takich jak nogi, pachy, ramiona, usta itd. Jak podaje producent, efekty powinny być widoczne już po 2 tygodniach.Depilator laserowykupimy za 333,54 zł ($83.63) . Dostawa z polskiego magazynu.Wolnoobrotowa wyciskarka MIUI Pro 7LV korzysta z technologiiby wydobyć naturalny smak z owoców i warzyw. Urządzenie zostało opracowane tak by nie był potrzebny filtr. Producent podaje także, że wyciskarka jest teraz o wiele łatwiejsza do wyczyszczenia – wystarczy obmyć elementy urządzenia pod wodą.Wyciskarkadostępna za 434,04 zł ($107.43) . Wysyłka z polskiego magazynu.Wiecej ciekawych ofert znajdziemy na stronie Nowe Produkty