Facebook wstrzymuje sprzedaż Oculus Quest 2. Kupiłeś? Przeczytaj

Ważny komunikat.

Oculus Quest 2 tymczasowo wycofany ze sprzedaży

"Chociaż liczba zgłoszeń jest niewielka, a większość zgłoszonych przypadków nie jest poważna, dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były bezpieczne i wygodne dla każdego, kto z nich korzysta"

"w oparciu o analizy wiodących dermatologów i toksykologów proces produkcyjny firmy jest bezpieczny, co oznacza, że nie znaleziono niebezpiecznych składników w kłopotliwej piance, stosowanej do tej pory w Oculus Quest 2"

"Zidentyfikowaliśmy jedynie kilka śladowych substancji, które są zwykle obecne w procesie produkcyjnym, a które mogą przyczyniać się do podrażnień skóry. Chociaż były one już na poziomie poniżej standardu branżowego, zmieniliśmy nasz proces, aby jeszcze bardziej je zredukować"

Kupiłeś Oculus Quest 2? Zgłoś się po darmowy element

Gogle VR Oculus Quest 2 sprzedawane przez Facebooka cieszą się sporą popularnością. Mimo to, dość niespodziewanie, właśnie wstrzymano ich sprzedaż. Przy okazji ruszyła akcja serwisowa skierowana do osób, które nabyły wcześniej urządzenie. Powodem są podrażnienia skóry, jakie sprzęt wywołuje u części użytkowników. Firma kierowana przez Marka Zuckerberga bagatelizuje problem, ale chce pokazać, że wszelkie doniesienia traktuje bardzo poważnie.Facebook ogłosił, że tymczasowo wstrzymuje sprzedaż zestawu VR Oculus Quest 2 na całym świecie. To reakcja na głosy osób uskarżających się na fakt, iż piankowa część zestawu słuchawkowego, która przylega do skóry, powodowała jej "łagodne" podrażnienie. Firma podaje, że dotyczyło to "bardzo małego odsetka" użytkowników. Jak małego? Mówi się o 0,01% całej bazy posiadaczy.– zakomunikowali przedstawiciele właściciela największego na świecie serwisu społecznościowego.Bosworth zapewnił, że- dodał.W liście otwartym skierowanym do użytkowników produktu Oculusa, Andrew Bosworth z Facebook Reality Labs powiedział, że firma wyśle nową silikonową osłonę dla wszystkich klientów na całym świecie. Trafi ona także do wszystkich zestawów sprzedawanych po 24 sierpnia, którą to datę wyznaczono jako dzień wznowienia sprzedaży gadżetu.Co ważne, o darmową silikonową osłonę mogą ubiegać się także posiadacze Oculus Quest 2 z Polski. Użytkownicy mogą poprosić o nowy element bezpośrednio w Oculus , za pośrednictwem swojego konta Oculus. W stosownym miejscu należy podać numer seryjny swojego zestawu i adres w celu wysyłki.Źródło: Facebook