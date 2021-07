Sterylne po każdym użyciu. Słuchawki dokanałowe LG Tone Free z etui UV-C

O nowych modelach dokanałowych słuchawek pisujemy dość często, ale takiego nietypowego dodatku nie miały jeszcze żadne opisywane na łamach Instalek. LG wprowadza właśnie modele Tone Free FP8 i FP9, które wyróżniają się etui z wbudowanym sterylizatorem UV, FP9 ma dodatkowo nadajnik Bluetooth i wejście AUX oraz USB-C do przewodowego dostarczania dźwięku.



Ergonomia i dźwięk na wysokim poziomie dzięki unikalnym technologiom LG

Biorąc na razie na bok intrygujące dodatki, to LG Tone Free FP8 oraz FP9 i tak prezentują się nieźle. Firma skupiła się na wykonaniu ergonomicznego projektu dla jak największej rzeszy klientów za sprawą badań dopasowanej do uszu (nawet podczas ruchu) konstrukcji Arc Desing. To owoc współpracy z jednym z czołowych laboratoriów projektowania ergonomicznego. Co ważne, nie trzeba martwić się o pot i deszcz, bo słuchawki zapewniają ochronę przed zachlapaniem zgodną z normą IPX4.



LG postarało się zapewnić jak najlepszą ergonomię słuchawek / Foto: LG



Kolejną cechą jest funkcja Headphone Spatial Processing opracowana przez Meridian Audio. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie LG - "słuchacz ma wrażenie, że jest otoczony dźwiękiem docierającym ze wszystkich stron. Kolejną zaletę stanowi funkcja 3D Sound Stage. Odpowiada ona z kolei za poszerzenie sceny dźwiękowej poprzez skalowanie. To sprawia, że brzmienie jest bardziej realistyczne i fascynujące." Przydatna podczas użytkowania może być również możliwość tłumienia hałasu w formie aktywnej redukcji szumów.



Świetne dodatki od LG - wbudowany sterylizator UV-C i nadajnik Bluetooth w etui

Bateria zastosowana w słuchawkach umożliwia pracę przez 10 godzin, a doładowując je w etui, możemy uzyskać nawet do 24 godzin słuchania. Futerał LG Tone Free FP8 ma nawet możliwość bezprzewodowego ładowania. Co ciekawe, model FP9 ma inny nietypowy dodatek. Jego etui może pełnić rolę nadajnika Bluetooth. Nie trzeba mieć modułu BT w komputerze czy innym urządzeniu, aby przesyłać dźwięk do słuchawek. Wystarczy skorzystać z portu USB-C lub AUX w etui, a to już samo dostarczy dźwięk poprzez Bluetooth.



Sterylizator wbudowany w etui nowych słuchawek LG / Foto: LG



Obie wersje LG Tone Free zaopatrzone są w sterylizator UV-C wbudowany w etui. Według badań sprzęt LG w ciągu 5 minut niszczy do 99,9 proc. bakterii znajdujących się na siateczce głośników. Widać nie testowano działania futerału na wirusach, w tym SARS-COV-2, ale m.in. bania Uniwersytetu Bostońskiego potwierdzają, że promieniowanie UV-C jest skuteczne także w tym przypadku. Nowe słuchawki LG Tone Free FP8 i FP9 będą wprowadzone do sprzedaży w Polsce we wrześniu 2021 roku. Do wyboru w czarnej (Charcoal Black) i białej (Pearl White) wersji kolorystycznej.



Źródło i foto: LG / własne

