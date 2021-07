Nowa oferta Smart Home od Xiaomi i T-Mobile Polska

Ciekawe gadżety do domu.

Pakiety Smart Home w abonamencie T-Mobile

robota sprzątającego Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Pro,

inteligentnego czajnika elektrycznego Xiaomi Mi Smart Kettle Pro,

oczyszczacza powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C,

wentylatora Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite,

gniazdka inteligentnego Xiaomi Mi Smart Power Plug (ZigBee),

centralki smart home Xiaomi Mi Smart Home Hub.

Już od 3 sierpnia będzie można kupić specjalnie zaprojektowane zestawy do budowania inteligentnego domu. Pięć różnych scenariuszy, pięć zestawów - to dobra okazja na wejście w świat Smart Home.W specjalnie skompletowanych pakietach znajdują się produkty, dzięki którym użytkownicy będą mogli funkcjonować w nowoczesnym, inteligentnym domu. Będą one dostępne w ofercie operatora online i sklepach stacjonarnych oraz objęte atrakcyjnymi rabatami na urządzenia w ramach programu łączenia usług „Korzyści dla domu”.Przy wyborze jednej z trafy abonamentowych – M, L, M+, L+ lub XL+, użytkownik może otrzymać aż do 900 zł rabatu w zależności od taryfy. Przykładowo w taryfie M+ zniżka na urządzenia wynosi standardowo 200 zł – dobierając do niej zestaw „Oświetlenie”, kosztujący wyjściowo 449 zł, klient zapłaci za niego zaledwie 249 zł.Zestawy smart home dostępne do zakupu również osobno, poza programem.Zestawpozwoli zautomatyzować różnorodne domowe zajęcia i zapewni użytkownikom odpoczynek w komfortowych warunkach. Oszczędzi czas, odciąży nas od nużącej codziennej krzątaniny. Zestaw składa się z: