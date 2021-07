Realme szykuje model Flash z magnetycznym ładowaniem

Producent pracuje nad flagowcem z krwi i kości.

Wow, czy właśnie zbliża się coś nowego?

Co oznacza „flash”? ⚡

Zaryzykuj i zgadnij!#realmeFlash #Staytuned pic.twitter.com/ShKPt4sYHH — realme Polska (@realmepolska) July 26, 2021

MagDart to najważniejsza funkcja

Źródło: Gsmarena



Sama ładowarka ma występować w dwóch wersjach. Jedna, okrągła, o wyglądzie bardzo podobnym do akcesorium Apple. Druga z kolei będzie miała większą i grubszą obudowę, w której zamontowany zostanie wentylator. Logika podpowiada, że ta ostatnia będzie mogła pochwalić się większą mocą ładowania, stąd potrzeba chłodzenia.



Podzespoły z najwyższej półki

Poza MagDart, Realme Flash ma być wyposażony w zakrzywiony na krawędziach ekran z niewielką dziurką na kamerę po lewej stronie. Bardzo możliwe, że będzie to panel OLED.





Źródło: Gsmarena



Za wydajność będzie odpowiadał układ Snapdragon 888 z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na pliki. Na pokładzie ma pracować system Android 11 z nakładką Realme UI 2.0. Jak widać na grafikach, urządzenie ma na tylnym panelu układ składający się z trzech aparatów, z wyglądu przypominający ten obecny w urządzeniach OnePlus. Więcej na temat Realme Flash dowiemy się zapewne już wkrótce. Skoro sam producent rozpoczął już promowanie modelu, oznacza to, że jego premiera jest bardzo blisko.



Źródło:



Za wydajność będzie odpowiadał układ Snapdragon 888 z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na pliki. Na pokładzie ma pracować system Android 11 z nakładką Realme UI 2.0. Jak widać na grafikach, urządzenie ma na tylnym panelu układ składający się z trzech aparatów, z wyglądu przypominający ten obecny w urządzeniach OnePlus. Więcej na temat Realme Flash dowiemy się zapewne już wkrótce. Skoro sam producent rozpoczął już promowanie modelu, oznacza to, że jego premiera jest bardzo blisko.Źródło: gizmochina.com gsmarena.com / fot. tyt. Gsmarena Sama ładowarka ma występować w dwóch wersjach. Jedna, okrągła, o wyglądzie bardzo podobnym do akcesorium Apple. Druga z kolei będzie miała większą i grubszą obudowę, w której zamontowany zostanie wentylator. Logika podpowiada, że ta ostatnia będzie mogła pochwalić się większą mocą ładowania, stąd potrzeba chłodzenia.Poza MagDart, Realme Flash ma być wyposażony w zakrzywiony na krawędziach ekran z niewielką dziurką na kamerę po lewej stronie. Bardzo możliwe, że będzie to panel OLED.

Realme oficjalnie zapowiedziało nowy model smartfona o nazwie Flash. Według przecieków pochodzących z portalu Gsmarena, będzie to urządzenie z topową specyfikacją i technologią ładowania podobną do tej opracowanej przez Apple.Realme ma już w swojej ofercie flagowca (GT), jednak jest to urządzenie cechujące się przede wszystkim atrakcyjnym stosunkiem wyposażenia do ceny. Tym razem, cena, choć wciąż zapewne będzie niższa od konkurencji, zejdzie na dalszy plan, a priorytetem ma być specyfikacja, jakość wykonania i obecność innowacyjnych funkcji.Smartfon Realme Flash został oficjalnie zapowiedziany na twitterowym profilu firmy. Co prawda, producent nie ujawnił zbyt wiele na jego temat, jednak z pomocą przyszły przecieki, udostępnione przez branżowy portal.Najbardziej promowaną, ale też najbardziej interesującą funkcją Realme Flash ma być magnetyczne ładowanie bezprzewodowe MagDart. Zasada działania tego systemu będzie identyczna jak w przypadku MagSafe od Apple, jednak najprawdopodobniej moc i szybkość ładowania będą wyższe. Źródła mówią nawet o 15 W, co uczyniłoby z produktu Realme najszybsze tego typu rozwiązanie na rynku.