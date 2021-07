Nokia XR20 oficjalnie. Ma 5G i jest odporna na kopniaki

Solidna Nokia.

"Słynący z siły strzału były reprezentant Canarinhos spotkał się na boisku z jedną z najlepszych freestylerek świata, Lisą Zimouche, żeby wspólnie kopać nie tylko piłkę, ale też… telefony! To inicjatywa marki Nokia, która z ich pomocą chciała potwierdzić, że jej najnowszy, „życioodporny” smartfon Nokia XR20 jest w stanie wytrzymać więcej, niż komukolwiek się wydaje. Zimouche szorowała nim po betonowym boisku, podbijała stopą i wrzucała do wiadra pełnego lodu. Ostateczną próbę wytrzymałości miał jednak przeprowadzić Roberto Carlos. Były piłkarz znów, tak jak blisko 25 lat temu, potężnie uderzył futbolówkę lewą nogą tak, że ominęła mur i wkręcała się do bramki. Była jedna różnica – tym razem miał trafić w słupek, do którego przyczepione zostały nowe smartfony fińskiej marki. Trafił tak mocno, że słupek się zatrząsł, a telefon spadł na beton. Potem jednak wciąż działał bez zarzutu."

Nokia XR20 to wytrzymały i drogi smartfon

Moda na wzmocnione smartfony nie słabnie, a swoich sił na tym rynku próbuje również Nokia. Z pewnością wielu z Was pamięta czasy Nokii 3310 i innych kultowych modeli, które odporność na upadki miały wpisane w swoje DNA. Zderzenie z podłożem nie robiło na telefonie żadnego wrażenia... no może poza rozpadającą się obudową, którą wystarczyło po prostu poskładać.Tym razem Nokia zatrudniła Roberto Carlosa (brazylijski piłkarz, a obecnie trener), aby ten swoim mocnym i wirtuozyjnym kopnięciem zaprezentował wytrzymałość modelu- chwali się Nokia.Całe nagranie możecie obejrzeć poniżej i trzeba przyznać, że wytrzymałość obudowy budzi respekt.Smartfon pojawił się już na stronie producenta. Ze specyfikacji dowiadujemy się, że na froncie zastosowano ekrani maksymalnej jasności 550 nitów, chroniony szkłem. Waga urządzenia to aż 248 gramów.Wydajność nie powala na kolana bowiem sercem urządzenia jest procesorz układem graficznym Adreno 619. Na pokładzie znajdziemy też 4/6 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci masowej. Nie zabrakło też głośników stereo (96dB).Wśród funkcji warto też wymienić: Bluetooth 5.1, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, dwuzakresowe Wi-Fi, NFC i obsługę dwóch kart SIM (gniazdo hybrydowe). Producent obiecuje 2-dniową żywotność baterii (4630 mAh) i wsparcie dla ładowania przewodowego 18W i bezprzewodowego Qi 15W.Na jednej z krawędzi znajdziemy programowalny przycisk, który ułatwia dostęp do najczęściej wykonywanych zadań. Producent przygotował też niewielki otwór w narożniku do montażu smyczy. Podobne rozwiązanie widziałem niedawno w Motoroli Defy.Fabrycznie otrzymujemy Androida 11, a producent obiecujei comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń przez 4 lata.Cena nie rozpieszcza - smartfon wyceniono na. Wkrótce sprzęt trafi do naszej redakcji więc będziecie mieli okazję przeczytać jego recenzję.