Technologia ładowania Flash od OPPO staje się jeszcze lepsza

Flash Charge nowej generacji.



Kwestie związane z ładowaniem baterii w smartfonach rozwijają się bardzo dynamiczne w ostatnich latach, a spory udział w tym mają firmy z Chin. OPPO, czołowy producent urządzeń mobilnych, zaprezentował swoje najnowsze osiągnięcia z badań nad technologią szybkiego ładowania oraz w obszarze rozwoju technologii Flash Charge. Wszystko w ramach specjalnego wydarzenia OPPO Flash Charge Open Day "What's Next for Flash Charging?".



Ładowanie ma być bezpieczniejsze

OPPO wprowadziło rozbudowany, pięcioczęściowy system ochrony w celu poprawy bezpieczeństwa technologii VOOC Flash Charge i bada, w jaki sposób nowe materiały, algorytmy AI, architektury ładowania i inne czynniki mogą być wykorzystane do tworzenia kolejnych innowacji.



Omawiana technologia obejmuje bezpiecznik systemu ochrony Flash Charge, który jest w stanie zadziałać natychmiast w przypadku przeciążenia prądem elektrycznym lub innej nieprawidłowości, chroniąc akumulator poprzez fizyczne odizolowanie go od zasilania. Ulepszona konstrukcja bezpiecznika ma niższą rezystancję wewnętrzną i lepszą wydajność, co przyczynia się do dodatkowej poprawy bezpieczeństwa systemu ładowania.



Kolejną innowacją są przełączniki azotku galu (GaN). OPPO po raz pierwszy wykorzystało w swoich smartfonach przełączniki GaN. Nie tylko są w stanie osiągnąć taką samą funkcjonalność, jak tradycyjne krzemowe przełączniki MOSFET na mniejszej powierzchni (co zmniejsza wymaganą przestrzeń), ale ich niska impedancja i działanie przy wysokim napięciu pomagają ograniczyć wytwarzanie ciepła, poprawić niezawodność i wydajność ładowania.



Zmieniono też konstrukcję akumulatorów. Nowa konstrukcja szeregowego akumulatora dwuogniwowego umożliwia dostarczanie tej samej mocy przy jednoczesnym obniżeniu natężenia prądu elektrycznego i zmniejszeniu wytwarzania ciepła. Dwuogniwowa konstrukcja serii wewnętrznej łączy podwójne ogniwa akumulatorowe w jednej strukturze, dzięki czemu zajmują mniej miejsca, a jednocześnie zapewniają ten sam poziom bezpieczeństwa. Nowa konstrukcja pozwala na zwiększenie pojemności akumulatora o co najmniej 5% przy zachowaniu tego samego rozmiaru baterii.



OPPO opracowało autorskie rozwiązanie Battery Safety Detection Chip z wbudowanymi algorytmami AI, które według producenta jest w stanie wykryć, czy bateria ucierpiała z powodu zewnętrznego uszkodzenia. Na bazie szeregu scenariuszy rozwiązanie rozpoznaje spadki napięcia w czasie rzeczywistym i na tej podstawie podejmuje odpowiednie działania. Jeśli spadek napięcia zostanie uznany za przyczynę uszkodzenia baterii, telefon ostrzeże użytkownika i zainicjuje dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.



Chiński producent chwali się też opracowaniem akumulatora o strukturze kompozytowej (Composite Structure Safety Battery) wyposażoną w nowy kolektor prądu. Bateria wykorzystuje materiał umieszczony pomiędzy dwoma warstwami aluminium, który zastępuje typową konstrukcję opartą wyłącznie na aluminium, najczęściej spotykaną w standardowych bateriach. Tego typu struktura jest następnie pokryta dodatkowym materiałem ochronnym, który tworzy pięciowarstwową kompozytową strukturę kolektora prądu. Poprawia to bezpieczeństwo baterii, chroniąc ją przed zwarciami spowodowanymi przez czynniki zewnętrzne. Testy w laboratorium OPPO wykazały, że nowa bateria przechodzi testy przebicia i kolizji ze 100% skutecznością bez uszczerbku dla wydajności.







Optymalizacja prędkości i żywotności baterii

OPPO zaprezentowało także nową technologię inteligentnego ładowania. Zaprojektowana, aby utrzymać prędkość ładowania w możliwe najbezpieczniejszym zakresie, technologia ta dostosowuje prąd ładowania w oparciu o inteligentne wykrywanie różnych scenariuszy ładowania. Może to również pomóc w ograniczeniu występowania nietypowego starzenia się baterii, co pozwala użytkownikom cieszyć się jej optymalną żywotnością przez dłuższy czas.



Inteligentna technologia ładowania jest w stanie zapewnić zauważalną poprawę wielu aspektów wydajności akumulatora. Według OPPO, prędkość ładowania może być zwiększona w zależności od konkretnych sytuacji w oparciu o chwilową maksymalną moc, którą bateria może bezpiecznie przyjąć w danym momencie. W przypadku 65W SuperVOOC, prędkość może ulec zwiększeniu o około 20%, umożliwiając w miarę potrzeb pełne naładowanie baterii 4500mAh w 30 minut.



Zadbano też o równoważenie prędkości ładowania i temperatury telefonu: technologia jest w stanie w inteligentny sposób znaleźć najlepszą równowagę między optymalnym prądem ładowania i późniejszym wzrostem temperatury w różnych scenariuszach użytkowania.



Kwestie związane z ładowaniem baterii w smartfonach rozwijają się bardzo dynamiczne w ostatnich latach, a spory udział w tym mają firmy z Chin. OPPO, czołowy producent urządzeń mobilnych, zaprezentował swoje najnowsze osiągnięcia z badań nad technologią szybkiego ładowania oraz w obszarze rozwoju technologii Flash Charge. Wszystko w ramach specjalnego wydarzenia OPPO Flash Charge Open Day "What's Next for Flash Charging?".OPPO wprowadziło rozbudowany, pięcioczęściowy system ochrony w celu poprawy bezpieczeństwa technologii VOOC Flash Charge i bada, w jaki sposób nowe materiały, algorytmy AI, architektury ładowania i inne czynniki mogą być wykorzystane do tworzenia kolejnych innowacji.Omawiana technologia obejmuje bezpiecznik systemu ochrony Flash Charge, który jest w stanie zadziałać natychmiast w przypadku przeciążenia prądem elektrycznym lub innej nieprawidłowości, chroniąc akumulator poprzez fizyczne odizolowanie go od zasilania. Ulepszona konstrukcja bezpiecznika ma niższą rezystancję wewnętrzną i lepszą wydajność, co przyczynia się do dodatkowej poprawy bezpieczeństwa systemu ładowania.Kolejną innowacją są przełączniki azotku galu (GaN). OPPO po raz pierwszy wykorzystało w swoich smartfonach przełączniki GaN. Nie tylko są w stanie osiągnąć taką samą funkcjonalność, jak tradycyjne krzemowe przełączniki MOSFET na mniejszej powierzchni (co zmniejsza wymaganą przestrzeń), ale ich niska impedancja i działanie przy wysokim napięciu pomagają ograniczyć wytwarzanie ciepła, poprawić niezawodność i wydajność ładowania.Zmieniono też konstrukcję akumulatorów. Nowa konstrukcja szeregowego akumulatora dwuogniwowego umożliwia dostarczanie tej samej mocy przy jednoczesnym obniżeniu natężenia prądu elektrycznego i zmniejszeniu wytwarzania ciepła. Dwuogniwowa konstrukcja serii wewnętrznej łączy podwójne ogniwa akumulatorowe w jednej strukturze, dzięki czemu zajmują mniej miejsca, a jednocześnie zapewniają ten sam poziom bezpieczeństwa. Nowa konstrukcja pozwala na zwiększenie pojemności akumulatora o co najmniej 5% przy zachowaniu tego samego rozmiaru baterii.OPPO opracowało autorskie rozwiązanie Battery Safety Detection Chip z wbudowanymi algorytmami AI, które według producenta jest w stanie wykryć, czy bateria ucierpiała z powodu zewnętrznego uszkodzenia. Na bazie szeregu scenariuszy rozwiązanie rozpoznaje spadki napięcia w czasie rzeczywistym i na tej podstawie podejmuje odpowiednie działania. Jeśli spadek napięcia zostanie uznany za przyczynę uszkodzenia baterii, telefon ostrzeże użytkownika i zainicjuje dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.Chiński producent chwali się też opracowaniem akumulatora o strukturze kompozytowej (Composite Structure Safety Battery) wyposażoną w nowy kolektor prądu. Bateria wykorzystuje materiał umieszczony pomiędzy dwoma warstwami aluminium, który zastępuje typową konstrukcję opartą wyłącznie na aluminium, najczęściej spotykaną w standardowych bateriach. Tego typu struktura jest następnie pokryta dodatkowym materiałem ochronnym, który tworzy pięciowarstwową kompozytową strukturę kolektora prądu. Poprawia to bezpieczeństwo baterii, chroniąc ją przed zwarciami spowodowanymi przez czynniki zewnętrzne. Testy w laboratorium OPPO wykazały, że nowa bateria przechodzi testy przebicia i kolizji ze 100% skutecznością bez uszczerbku dla wydajności.OPPO zaprezentowało także nową technologię inteligentnego ładowania. Zaprojektowana, aby utrzymać prędkość ładowania w możliwe najbezpieczniejszym zakresie, technologia ta dostosowuje prąd ładowania w oparciu o inteligentne wykrywanie różnych scenariuszy ładowania. Może to również pomóc w ograniczeniu występowania nietypowego starzenia się baterii, co pozwala użytkownikom cieszyć się jej optymalną żywotnością przez dłuższy czas.Inteligentna technologia ładowania jest w stanie zapewnić zauważalną poprawę wielu aspektów wydajności akumulatora. Według OPPO, prędkość ładowania może być zwiększona w zależności od konkretnych sytuacji w oparciu o chwilową maksymalną moc, którą bateria może bezpiecznie przyjąć w danym momencie. W przypadku 65W SuperVOOC, prędkość może ulec zwiększeniu o około 20%, umożliwiając w miarę potrzeb pełne naładowanie baterii 4500mAh w 30 minut.Zadbano też o równoważenie prędkości ładowania i temperatury telefonu: technologia jest w stanie w inteligentny sposób znaleźć najlepszą równowagę między optymalnym prądem ładowania i późniejszym wzrostem temperatury w różnych scenariuszach użytkowania.