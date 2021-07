POV: nie wyślą Ci zakupionego komputera, bo zużywa zbyt dużo energii

Nastały ciekawe czasy.

Dell nie wyśle komputerów do 6 stanów USA. Zużywają zbyt dużo energii

"Ten produkt nie może być wysyłany do stanów Kalifornia, Kolorado, Hawaje, Oregon, Vermont lub Waszyngton ze względu na przepisy dotyczące zużycia energii przyjęte przez te stany"

"Tak, nasza decyzja jest spowodowana wdrożeniem nowego prawa przez Kalifornijską Komisję Energetyczną (CEC), która zdefiniowała nowy standard efektywności energetycznej dla komputerów PC – w tym komputerów stacjonarnych, AIO i mobilnych systemów do gier. Zmiany weszły w życie 1 lipca 2021 roku. Wybrane konfiguracje komputerów Alienware Aurora R10 i R12 są jedynymi systemami z naszej oferty, które nie spełniają norm"

Wyobraźcie sobie, że chcecie zakupić gamingowy komputer stacjonarny. Wiecie, taki, który umożliwi zabawę w rozdzielczości 2K i 144 klatkach na sekundę lub 4K w ponad 60 klatkach na sekundę. Składacie zamówienie i... dostajecie wiadomość ze sklepu, że towar nie może być dostarczony. Powód? Zużywa zbyt dużo energii. Brzmi jak science fiction? Niestety, w sześciu stanach w USA takie prawo już działa.Dell właśnie przestał wysyłać wybrane komputery do gier do niektórych stanów w Ameryce, ponieważ wymagają one więcej energii, niż pozwalają na to lokalne standardy. Nie myślcie, że mowa tutaj o potworach z zasilaczami 1200 W i dwoma układami NVIDIA GeForce RTX 3090, oj nie. Na liście jest na przykład Alienware Aurora Ryzen Edition R10 Gaming Desktop z NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti i zasilaczem o mocy 550 W.– mówi oficjalna strona internetowa. "Wszelkie złożone zamówienia związane z tymi stanami zostaną anulowane". Pomyłka? Absolutnie nie. Dell potwierdził w wypowiedzi dla The Register, że tak działa nowe prawo: