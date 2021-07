Tajemniczy bug rozkręca wentylatory kart graficznych do oszałamiającej prędkości

Zgroza.

Wentylatory na kartach EVGA szaleją

Kilka dni temu Internet obiegła informacja, jakoby nowe MMO Amazona, New World, przyczyniało się do usterek uśmiercających karty graficzne w wyniku ich, mówiąc kolokwialnie, usmażenia. Chodziło przede wszystkim o modele EVGA GeForce RTX 3090, co pozwalało przypuszczać, że może być to błąd związany nie tyle z samą grą, co być może z oprogramowaniem urządzenia. Producent zadeklarował wymianę uszkodzonych kart na nowe, ale kontrowersje wcale nie ucichły.Problem EVGA z kartami graficznymi RTX 3090 i grą New World może nie ograniczać się wyłącznie do tych procesorów graficznych tego producenta albo nawet tylko do tej produkcji. Niemiecka strona technologiczna Igor's Lab po przeprowadzonym przez siebie dochodzeniu odkryła, że wentylatory stosowane w układach chłodzenia GPU, których dotyczy problem, próbują osiągnąć absurdalnie wysokie prędkości obrotowe i że najprawdopodobniej winowajcą jest któryś z systemów odpowiedzialnych za monitorowanie działania sprzętu.Wystarczy uruchomić oprogramowanie do monitorowania prędkości pracy wentylatorów na kartach, których dotyczy problem, by zauważyć, że dzieje się z nimi coś zdumiewającego. Igor's Lab korzystał w swoim teście z karty GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra, w której prędkości wentylatorów na chwilę podskoczyły z 2400 obr./min do ponad 200 000 obr./min. Błąd odczytu? Oczywiście, ale wentylatory naprawdę chciały przyspieszyć do tak absurdalnej prędkości.