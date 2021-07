Nadchodzą monitory z odświeżaniem 480Hz

Tego jeszcze nie grali.





Monitory 480Hz - kiedy będzie można je kupić?





fot. Blur Busters

Już w 2017 roku firma Blur Busters przeprowadziła testy na prototypowym wyświetlaczu, który miał odświeżać obraz z częstotliwością 480Hz. Jedyny problem był taki, iż sam panel przy zachowaniu wspomnianej częstotliwości był w stanie zachować maksymalną rozdzielczość na poziomie 540. Nie trzeba było długo czekać na rozwój i ewolucję.Bardzo możliwe, że już za kilka miesięcy w sprzedaży pojawią się komercyjnie, szeroko dostępne konstrukcje, które będą mogły skorzystać z odświeżania na poziomie 480Hz.Nowy raport TFT Central zdradza, iż panele, które będą w stanie odświeżać się z zawrotną prędkością 480Hz pojawią się najpewniej podczas targów CES 2023, które jak co roku odbędą się w Las Vegas. Wspomniany raport twierdzi także, iż producenci, którzy jako pierwsi wprowadzą podobne konstrukcje do sprzedaży, to między innymi LG oraz AU Optronics. Masowa produkcja miałaby rozpocząć się pod koniec 2022 roku.Nic więc dziwnego, że trzeba będzie jeszcze poczekać te kilkanaście miesięcy na oficjalną premierę.Analitycy spekulują, iż firmy, które również zainteresowane są tego typu monitorami, to między innymi ASUS oraz Nvidia. Monitory tej pierwszej z wymienionych firm z serii ROG Swift już teraz są w stanie zaproponować nam odświeżanie obrazu na poziomie 360Hz. Dla wszystkich ciekawskich - mowa tu dokładniej o modelu PG259QN, który został pierwotnie pokazany podczas targów CES 2020.Jeśli chodzi o więcej szczegółów, to niestety na razie musimy obejść się smakiem. Jest prawdopodobne, iż LG będzie zainteresowane konstruowaniem nowych paneli w rozdzielczości około 24 cali. Wszystko to z szybkim odświeżaniem oraz wsparciem dla DisplayHDR400.TFT Central przekazało także, iż Koreańczycy pracują obecnie nad autorską technologią “IPS Black”, która będzie odpowiedzialna za wyświetlanie głębszej czerni w monitorach, które pojawią się na rynku.No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na potwierdzenie tych rewelacji.Źródło: TFTCentral / fot. Sean Do - Unsplash