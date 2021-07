Nowości od Xiaomi: monitor gamingowy, hulajnoga Mi Electric Scooter 3, słuchawki i... frytkownica

Debiut 5 nowych urządzeń.

Mi Electric Scooter 3

Redmi Buds 3 Pro

Ciepły posiłek od... Xiaomi

Sprzęt jest zgodny ze standardem VESA Display 400 i ma 95% zakresu kolorów DCI-P3. Cena monitora ustalona została na poziomie 449 €.Do tej pory Xiaomi sprzedało ponad 4 000 000 hulajnóg elektrycznych Mi Electric Scooter na całym świecie. Popularność tego typu produktów sprawia, że na rynku debiutują wciąż nowe modele.Nowy Mi Electric Scooter 3 jest dostępny w dwóch kolorach: czarny Onyx Black i szary Gravity Grey. Ma również praktyczną, lekką obudowę oraz ulepszoną, składaną 3-stopniowo konstrukcję, dzięki czemu jest wygodny w przenoszeniu.Producent podaje, że pojazd osiąga prędkość do 25km/h na silniku o mocy maksymalnej 600 W. Mi Electric Scooter 3 z łatwością pokonuje podjazdy i wyboje podczas krótkich wycieczek po mieście. Ma również nowe funkcje bezpieczeństwa: regeneracyjny system przeciwpoślizgowy E-ABS i nowy tylny hamulec tarczowy z dwoma zaciskami.Ile trzeba zapłacić za Mi Electric Scooter 3? Produkt będzie dostępny w Europie w cenie 449 €.Redmi Buds 3 Pro to nowe słuchawki, które już teraz można kupić na AliExpress , posiadające aktywne wyciszanie szumów ANC i tryby filtrowania przepuszczające dźwięki ważne (np. alarmowe). Obsługują Bluetooth 5.2, co oznacza, że użytkownicy mogą przełączać się np. z oglądania wideo na laptopie na odbieranie połączeń na smartfonie, bez konieczności ponownego parowania urządzeń.Redmi Buds 3 Pro pracują na bateriach do sześciu godzin lub do 28 godzin jeśli weźmiemy pod uwagę akumulator w etui. Po zaledwie 10 minutach ładowania w etui, słuchawki dają trzy godziny odtwarzania muzyki. Co ważne, Redmi Buds 3 Pro obsługują również ładowanie bezprzewodowe. Słuchawki będą dostępne w cenie 69,9 €.Według Xiaomi, Mi Smart Air Fryer 3.5L jest dla tych, którzy żyją w ciągłym biegu, ale nie chcą rezygnować ze zdrowego odżywiania. Gotowanie w domu może być proste i zdrowe – bez tłuszczu.Frytkownica może być łatwo kontrolowana zdalnie. Z poziomu aplikacji ustawiamy ją na dowolną temperaturę pomiędzy 40°C a 200°C, aby uzyskać idealnie ugotowany posiłek. Dodatkowo, aplikacja Mi Home daje ponad 100 różnych pomysłów na przepisy do przygotowania na Mi Smart Air Fryer 3,5L.Dzięki Mi Smart Air Fryer 3.5L użytkownicy mogą nawet zaplanować gotowanie posiłku z wyprzedzeniem do 24 godzin. Wyraźny wyświetlacz OLED wyświetla czas i temperaturę. Urządzenie będzie dostępne w cenie 99 €.Źródło: Xiaomi