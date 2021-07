AGON by AOC - nowa marka sprzętu dla graczy to nie tylko monitory

Wkrótce poznamy szczegóły.



Firma AOC, popularny producent monitorów gamingowych i akcesoriów, ogłosił nową markę parasolową AGON by AOC. Obejmuje ona wszystkie wyświetlacze i akcesoria dla graczy. Zarówno te, które już są dostępne w sprzedaży pod marką AOC, jak i przyszłe. Oferta AGON by AOC jest kierowana do wszystkich graczy - od okazjonalnych po najbardziej zaangażowanych i e-sportowców.



Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu "celem marki jest służenie graczom na całym świecie w tworzeniu jak najlepszego ekosystemu gamingowego. Od monitorów do myszek dla każdego gatunku gier: tytułów MMO, wyścigowych, symulacji i FPS-ów. Dla ciekawskich odkrywców, doświadczonych bohaterów i prawdziwych legend gamingu oraz e-sportu".



