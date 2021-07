Polski producent baterii i powerbanków podbija USA

Ambitne plany polskiej firmy.

- Świeża Energia dotarła za ocean! Ogromnie się cieszymy, że oficjalnie rozpoczęliśmy działalność w USA. To dla nas ogromna szansa. Mamy wiele ciekawych produktów do zaprezentowania, ale chcemy też nauczyć się czegoś nowego - głównie o elektromobilności. Jestem pewien, że bliski kontakt z klientami w Stanach Zjednoczonych pomoże nam projektować jeszcze lepsze produkty i rozwijać się znacznie szybciej. USA to centrum wydarzeń w świecie technologii, a my chcemy odgrywać ważną rolę na globalnym rynku -

Green Cell, polski producent specjalizujący się w rozwiązaniach do zasilania urządzeń mobilnych, ogłosił start sprzedaży swoich produktów w Stanach Zjednoczonych.Produkty marki można znaleźć na Amazon US. Ich obecność na tej platformie sprzedażowej nie jest przypadkowa - to jeden z kilku istotnych punktów planu, który ma zapewnić firmie z Krakowa sukces w USA i na globalnym rynku elektroniki użytkowej. Strategia zakłada również współpracę z gigantami e-commerce, dystrybutorami, sieciami retail oraz inwestycje w logistykę.Za pośrednictwem Amazon US można już zamawiać baterie do laptopów Green Cell. Firma zapewnia, że wkrótce w ofercie pojawią się również inne produkty - szczególnie te związane z elektromobilnością, które cieszą się sporym zainteresowaniem.komentuje Paweł Ochyński, CEO Green Cell.Green Cell przygotowania do wejścia na rynek amerykański rozpoczął już na początku 2021 roku. Uruchomiona została spółka w Stanach Zjednoczonych, która ułatwi nawiązywanie relacji biznesowych i budowę sieci sprzedaży. Wsparciem na miejscu jest Matthew Kelly - nowy Country Manager Green Cell z Nowego Jorku. W najbliższym czasie powstaną również zespoły sprzedażowe, które rozpoczną współpracę z największymi sklepami elektroniki użytkowej oraz marketplace w USA.Źródło: Green Cell