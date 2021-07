Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 3 Pro z ANC dostępne w przystępnej cenie na AliExpress

Nowość na rynku.

Premiera nowych słuchawek TWS od Xiaomi odbyła się kilka dni temu, a już możemy zakupić je w atrakcyjnej cenie na platformie AliExpress. Redmi Buds 3 Pro warto się zainteresować, gdyż posiadają kilka ciekawych funkcji i niezłą specyfikację techniczną.Producent chwali się przede wszystkim technologiązastosowaną w słuchawkach. Są one w stanie wygłuszyć hałasy. Co więcej, redukcja hałasu wspierana jest przez technologię AI, dzięki czemu algorytm odpowiednio dopasuje wygłuszanie do środowiska w którym się znajdujemy.Słuchawki mogą pochwalić się także długim czasem pracy na baterii. Z wyłączoną redukcją szumów, Buds 3 Pro mogą grać dona jednym ładowaniu. Dzięki etui ładującemu, czas ten możemy wydłużyć aż. Słuchawki wspierają szybkie ładowanie, dzięki czemu wystarczy 10 minut ładowania by zapewnić do 3 godzin słuchania muzyki. Warto również zauważyć, że słuchawki można ładować bezprzewodowo.Xiaomi Redmi Buds 3 Pro możemy równocześnie sparować z dwoma urządzeniami i w każdej chwili przełączyć się między nimi. Połączenia telefoniczne odbierzemy stukając dwa razy palcem w słuchawkę.zapewniają dobrej jakości brzmienie odsłuchiwanej muzyki, a moduł Bluetooth 5.2 to gwarancja minimalnych opóźnień w przesyłanym sygnale. Redmi Buds 3 Pro spełniają także normę wodoodpornościczyli nie straszną są im deszcz czy pot.Słuchawki TWSkupimy obecnie na AliExpress za 185,48 zł ($45.50) . W cenę wliczony jest podatek VAT, więc nie trzeba obawiać się dodatkowych kosztów, gdy przesyłka dotrze do Polski.Więcej ciekawych promocji na nowinki technologiczne znajdziemy na stronie Nowe Produkty Źródło: AliExpress