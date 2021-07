Zdjęcie wykonane iPhone 5S właśnie wygrało nagrodę w konkursie fotograficznym

Umiejętności ważniejsze niż sprzęt.

Konkurs fotograficzny dla posiadaczy iPhone'ów z niespodziewanym laureatem

Najlepszy aparat to ten, który w danym momencie akurat mamy pod ręką. Na szczęście od kilku lat amatorzy fotografii nie muszą już nosić ze sobą niezbyt poręcznych lustrzanek i bezlusterkowców, aby wykonywać nimi ładne zdjęcia. Całkiem niezłe fotografie da się wykonać przecież za pomocą smartfonów. Świetny dowód na to, że ważniejszym od samego sprzętu jest pomysł na zdjęcie niechaj stanowi fakt, że w jednej z kategorii dorocznego konkursu iPhone Photography Awards (IPPA) nagrodzona została praca wykonana 8-letnim telefonem iPhone 5S.iPhone 5s zadebiutował w sprzedaży w 2013 roku, co oznacza, że ma już 8 lat. Apple przeszło długą drogę od czasu jego premiery w kwestii zwiększania wydajności smartfonów, poprawiania technologii wyświetlania obrazu oraz oczywiście ulepszania aparatów. Podczas gdy wtedy normą był jeden obiektyw w smartfonie, dziś nikogo nie dziwi obecność nawet czterech aparatów głównych. Sprzęt nie zawsze jest jednak najważniejszy. Dobre zdjęcie to coś więcej niż megapiksele. Chodzi o kompozycję i stworzenie wyjątkowej, ciekawej historii.W iPhone Photography Awards (IPPA), konkursie fotograficznym dla osób korzystających ze smartfonów Apple, jedno z nagrodzonych zdjęć zostało zrobione smartfonem iPhone 5s z 2013 roku. Mowa o pracy Diego Moreno z Meksyku, startujących w kategorii "dzieci". Patrząc na świetnej jakości zdjęcie, wykonane w naprawdę wymagających warunkach oświetleniowych, trudno jest uwierzyć w to, że uchwycono ją tak leciwym już urządzeniem.