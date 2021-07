Uważaj. Rabat za e-faktury w Orange od teraz otrzymasz pod nowym warunkiem

Można oszczędzić 60 złotych rocznie.

Rabat za e-fakturę tylko dla korzystających z aplikacji Mój Orange i serwisu Orange.pl

Orange wydało komunikat, który powinien zainteresować wszystkich klientów sieci korzystających z jej usług. Zmienia się polityka związana z otrzymywaniem rabatu w zamian za korzystanie z faktury elektronicznej, czyli e-faktury. Od teraz, aby go otrzymać, należało będzie spełnić nowe wymaganie, które nie każdemu się spodoba.Począwszy od dzisiaj klienci podpisujący nowe umowy lub je przedłużający – chodzi o abonament komórkowy, Internet mobilny, Orange Love, Internet domowy/firmowy, Internet Domowy 4G – będą mogli otrzymywać rabat za korzystanie z e-faktury, wyłącznie dzięki regularnemu odwiedzaniu konta w aplikacji mobilnej Mój Orange lub na stronie orange.pl. Przez "regularne" operator rozumie tutaj zalogowanie się w obrębie aplikacji lub konta na witrynie jeden raz w ciągu miesiąca.zmiana dotyczy tylko nowych klientów oraz klientów przedłużających swoje dotychczasowe umowy. Kwotę abonamentu będzie się dało zmniejszyć od 4,99 do 5,01 złotych miesięcznie, w zależności od oferty.Aby to zrobić, należy wyrazić zgodę na przesyłanie e-faktur i mieć ją cały czas aktywną. Na szczęście pomarańczowy operator będzie wysyłał przypomnienia o konieczności skorzystania z Mój Orange, żeby otrzymać rabat, a także powiadamiał o tym, że w danym miesiącu spełniło się już warunki i otrzyma zniżkę na najbliższej fakturze.Źródło: Orange