Odkurzacz bezprzewodowy Trouver Power 11 w doskonałej cenie z tym kuponem

Grzech nie skorzystać.

Na AliExpress wystartowała rewelacyjna promocja na odkurzacz, produkowany przez jedną z marek firmy Xiaomi. Skuteczne w usuwaniu zabrudzeń i wysoko oceniane przez użytkowników urządzenie można kupić z kuponem taniej niż w polskich sklepach. Wysyłka realizowana jest z Polski, co stanowi gwarancję, że sprzęt zostanie wysłany w ciągu kilku dni.Trouver Power 11 to niezwykle tani, a przy tym naprawdę efektywnie usuwający brud odkurzacz bezprzewodowy. Jego głównymi atutami są silnik AERO 4.0 o prędkości obrotowej 100 000 obr./min., zapewniający ciśnienie ssania na poziomie 20000 Pa, kolorowy wyświetlacz LED oraz pojemna i wymienna bateria 2500 mAh. Ultralekka konstrukcja ważąca zaledwie 1,4 kg ułatwia obsługę dzieciom i osobom starszym. Każdy bez wyjątku powinien docenić cichą pracę urządzenia.

Promocyjna cena Trouver Power 11

Źródło: XiaomiProducent podaje, że 5-stopniowy system filtrowania jest w stanie wychwytywać cząsteczki zanieczyszczeń o średnicy większej od 0,3 μm, czyniąc sprzęt przyjazny alergikom. Pojemność zbiornika na kurz wynosi 400 mililitrów, dzięki czemu przed jego opróżnieniem (bez kontaktu z brudem) można posprzątać nawet sporych rozmiarów mieszkanie. Czas pracy na baterii w najbardziej oszczędnym z trybów wynosi 60 minut. W trybie Turbo sprzęt pozwala odkurzać przez ok. 10 minut.Źródło: XiaomiW zestawie z odkurzaczem znajduje się wysokiej jakości stalowa stacja podłogowa lub wieszak na ścianę, duża i mała turboszczotka oraz ssawka szczelinowa 2 w 1.Źródło: XiaomiW ramach trwającej na AliExpress promocji, odkurzacz Trouver Power 11 można kupić w cenie niespełna 555 złotych , z wysyłką z polskiego magazynu. Co ważne, w cenę wliczony jest już podatek VAT, więc nie należy obawiać się dodatkowych kosztów podczas dostawy.Aby uzyskać tak dobrą cenę, należy przejść do linkowanej przez nas oferty, a następnie kliknąć na przycisk "Zdobądź kupony", a później z listy wybrać kupon obniżający cenę o niecałe 112 złotych.Źródło: mat. własnyKupon jest ważny do godz. 8:59, 27 lipca 2021 roku, więc jeśli rozważacie zakup, nie róbcie tego zbyt długo.PS Za dodatkowe 48 złotych można dokupić roczną gwarancję naprawy w Polsce.Źródło: mat. własny