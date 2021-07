Haylou RS3 - zadebiutował niedrogi smartwatch z GPS

Niczego mu nie brakuje.

Przyzwoite parametry w niskiej cenie

Marka Haylou znana jest polskim fanom gadżetów przede wszystkim za sprawą zegarka Haylou LS01 , który cieszył się naprawdę sporą popularnością i stanowił ciekawą alternatywę dla opasek sportowych. Okazuje się, że firma wciąż rozwija swoje portfolio, a do sprzedaży trafił właśnie bardziej zaawansowany sprzęt, poznajcieHaylou RS3 zadebiutował na platformie Youpin, a jego cena wynosi 69,99 USD czyli niespełna 280 zł.Producent podaje, że koperta Haylou RS3 (LS04) wykonana została ze stopu aluminium, a uzupełnienie konstrukcji stanowi wygodny, regulowany sylikonowy pasek. Na froncie znajdziemy 1,2-calowy wyświetlacz AMOLED z zakrzywionym szkłem 2.5D oferujący rozdzielczość 390 x 390 pikseli. Cała konstrukcja jest wodoszczelna (5 ATM).Na pokładzie znajdziemy moduł GPS do śledzenia treningów, optyczny czujnik tętna i monitor SpO2. Smartwatch obsługuje 14 aktywności sportowych (m. in. wędrówki, szybki spacer, bieganie, koszykówkę, pływanie na basenie, wioślarstwo i piłkę nożną). Nie jest zaskoczeniem, że połączeniu ze smartfonem, zegarek wyświetla przypomnienia o połączeniach lub wiadomościach, informacje o pogodzie itp.Haylou RS3 wyposażono w baterię 230 mAh, która powinna zapewnić do 7 dni normalnego użytkowania (bez GPS do 15 dni).Największą zaletą omawianego modelu jest rozsądna cena. Jeżeli oprogramowanie nie będzie płatało figli, Haylou RS3 może śmiało konkurować z zegarkami od Amazfit.