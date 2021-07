Oppo Watch 2 - wyciekły zdjęcia i specyfikacja. Masz Androida? Polubisz go

Wiemy coraz więcej.

Oppo ulepsza swój projekt

Oppo Watch pierwszej generacji zebrał naprawdę dobre recenzje, zatem nic dziwnego, że chiński producent szykuje kolejną generację urządzenia. Premiera gadżetu odbędzie się już 27 lipca, ale za sprawą słynnego insidera Evana Blassa już teraz poznaliśmy zdjęcia prasowe oraz specyfikację.O oczywistym podobieństwie od strony wizualnej do Apple Watcha chyba nie trzeba pisać. Podobnie jak poprzednik, Oppo Watch 2 będzie napędzany przez system, co powinno ucieszyć przede wszystkim użytkowników smartfonów z Androidem. Oprogramowanie rozwijane przez Google z nakładą interfejsu ColorOS od Oppo pozwoli dokonywać płatności zbliżeniowych Google Pay, a to właśnie na tej funkcji zależy wielu osobom.Pod maską znajdziemy procesorwraz z koprocesorem Apollo 4s odpowiedzialnym za wykonywanie prostych zadań o niskim zużyciu energii, aby wydłużyć żywotność baterii. Prezes Oppo już wcześniej zapowiedział, że nowy smartwatch będzie w stanie pracować 2-3 dni na jednym ładowaniu. Nie ma zatem mowy o rewolucji w tym aspekcie, a jedynie drobnej poprawie.Oppo Watch 2 ma ponoć oferować 16 GB pamięci masowej. Nie zabrakło wsparcia dla technologii. Na pokładzie znalazł się pulsometr i popularna ostatnio funkcja pomiaru stresu.Gadżet pojawi się w dwóch rozmiarach: 42 mm i 46 mm, ale pozostałe parametry będą bardzo podobne. Z niecierpliwością czekamy na oficjalną premierę nowego zegarka i mamy nadzieję, że podobnie jak poprzednik, smartwatch trafi do sprzedaży w Polsce.Źródło: @evleaks