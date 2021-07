Kospet Optimus 2 - smartwatch z funkcjami smartfona w świetnej promocji

Warto zerknąć na ten nietypowy sprzęt.

Promocja na Kospet Optimus 2

Źródło: KospetSprzęt działa pod kontrolą systemu Android 10. Z racji tego, że Kospet Optimus 2 ma modem 4G LTE, użytkownik może uzyskać dostęp do Google Play i stamtąd pobierać sobie kompatybilne aplikacje. Akumulator o słusznej pojemności 1260 mAh ma gwarantować 2 dni intensywnej pracy lub nawet 5 bardziej zachowawczej. Mówimy tu o sytuacji, w której aktywne jest LTE, więc wynik wydaje się całkiem niezły.Źródło: KospetKospet Optimus 2 dysponuje GNS z GPS, Glonass i Beidou. Jest w stanie śledzić wykonywanie 31 aktywności sportowych. Dodatkowych pomiarów dokonuje tu pulsoksymetr (puls + SpO2).Źródło: KospetCiekawą cechą zegarka Kospet Optimus 2 jest aparat fotograficzny z doświetlającym LED-em. O jakość zdjęć dba matryca Sony IMX214 o rozdzielczości 13 Mpix. Uważajcie: da się go obrócić pod kątem 90 stopni, żeby robić zdjęcia lub nagrywać wideo w rozdzielczości 1080p jeszcze wygodniej. Na cuda nie liczcie, ale... hej, to zegarek!Kospet Optimus 2 to tak naprawdę w pełni funkcjonalny smartfon z Androidem 10.7 (taką wersję podaje producent), noszony na nadgarstku. Można z niego dzwonić, wysyłać SMS-y, prowadzić wideorozmowy - wszystko to, co robicie na telefonie.Źródło: KospetW oficjalnym sklepie Kospet aż do 28 lipca trwa promocja, w ramach której zegarek Kospet Optimus 2 można kupić w cenie 176,99 dolarów, czyli ok. 688 złotych . Wystarczy skorzystać z kuponu, który obniża cenę o blisko 300 złotych.Na osoby, które zakupią smartfon w okresie promocji, czeka niespodzianka w postaci możliwości zakupu paska lub stacji ładującej o 50% taniej.Zakup w oficjalnym sklepie Kospet wydaje się o tyle zasadny, że produkt da się zwrócić w ciągu 7 dni bez podania przyczyny, w ciągu 15 dni wymienić go na nowy model w razie wykrycia jakichkolwiek niedoróbek lub skorzystać z rocznej darmowej naprawy lub wymiany na nowy sprzęt.Źródło: mat. własny