Akumulator MagSafe od Apple ma śmiesznie małą pojemność. Kosztuje krocie

Słabo.

Pojemność Akumulatora MagSafe jest już znana

Apple przyzwyczaiło wszystkich do tego, że sprzedaje często swoje produkty w absurdalnie wysokich cenach. Podstawka Pro Stand do monitora za 4799 złotych? Proszę bardzo . A może zestaw kółek Apple do Maca Pro za 3499 złotych? Żaden problem . Od jakiegoś czasu firma z Cupertino oferuje swoim klientom akcesoria MagSafe, które da się łatwo podłączyć do smartfonów iPhone. Jednym z nich jesto niezdefiniowanej (!) dotąd pojemności...Czy kiedykolwiek kupilibyście powerbank, którego pojemność nie została zadeklarowana przez producenta? Chyba nikt by tego nie zrobił. Tymczasem, posiadacze smartfonów Apple całkiem ochoczo kupują kosztujący 499 złotych Akumulator MagSafe, o którym do niedawna wiedzieliśmy tyle, że "mocno przywiera do iPhone’a 12 i iPhone’a 12 Pro" i dostarcza im bezprzewodowo energii z maksymalną mocą 5 W (sic!). Jeden z youtuberów postanowił go rozebrać i sprawdzić, jaki akumulator w nim drzemie.