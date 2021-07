NVIDIA Studio - sprawdzamy możliwości laptopa RTX Studio MSI Creator Z16

Laptopy nie tylko dla profesjonalistów.

Specyfikacja MSI Creator Z16

Ekran : 16" QHD+, 120 Hz, dotykowy, 100% DCI-P3

: 16" QHD+, 120 Hz, dotykowy, 100% DCI-P3 Karta graficzna : NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q Laptop GPU 8 GB GDDR6 65 W

: NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q Laptop GPU 8 GB GDDR6 65 W Procesor : Intel Core i7-11800H

: Intel Core i7-11800H RAM : 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 3200 MHz

: 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 3200 MHz Pamięć : SSD 1 TB NVMe PCIe Gen4x4

: SSD 1 TB NVMe PCIe Gen4x4 Waga : 2,2 kg

: 2,2 kg Wymiary : 359 x 256 x 15.9 mm

: 359 x 256 x 15.9 mm Sterowniki wykorzystane w teście: 471.41

Ile czasu można zyskać korzystając z laptopa RTX Studio?

D5 Render

Blender 2.93.1

Black Magic Design - Resolve 17

OctaneBench 2020.2.3

NVIDIA Studio to program ogłoszony w trakcie targów Computex 2019, odbywających się na Tajwanie. Pod tajemniczą nazwą kryją się sterowniki NVIDIA zoptymalizowane pod kątem potrzeb twórców, specjalistyczne pakiety SDK, ale także laptopy i desktopy z certyfikacją NVIDIA RTX Studio, które mają być najlepszymi, rekomendowanymi przez NVIDIA urządzeniami do pracy kreatywnej. Do naszej redakcji trafił jeden z bezapelacyjnie najpiękniejszych i najciekawszych notebooków wchodzących w skład tego programu. Mowa o MSI Creator Z16, którego możliwości chcielibyśmy Wam zaprezentować, mówiąc przy tym co nieco tak o samym potencjale drzemiącym tak w sprzęcie, jak i oprogramowaniu.Laptopy wchodzące w skład programu wykorzystują układy graficzne GeForce RTX, Titan RTX lub Quadro RTX, co jest gwarancją ich najwyższej wydajności. Sterowniki STUDIO da się instalować także na układach GeForce GTX serii 16 oraz GTX 10x0. Każdy może zrobić to łatwo z poziomu aplikacji GeForce Experience. W zakładce "Sterowniki" wystarczy kliknąć na symbol trzech kropek, a w menu "Wybierz preferencje dotyczące sterownika" wybrać sterownik STUDIO. Oprogramowanie to jest zoptymalizowane pod kątem kreatywnych aplikacji i zapewnia jeszcze wydajniejsze działanie kart w wielu programach. Co więcej, sterowniki te gwarantują podwyższoną stabilność pracy, wynikającą z dłuższego okresu ich testowania.Minimalne wymagania produktów NVIDIA STUDIO wykraczają poza układ graficzny. NVIDIA wymaga od swoich partnerów wykorzystania w urządzeniach procesorów co najmniej Intel i5 10. generacji lub AMD Ryzen 5 5. generacji. Na dokładkę sprzęt powinien zostać wyposażony w ekran 1080p, 1440p lub 4K wykonany w technologii OLED lub IPS i wysokim pokryciu przestrzeni barwnych – 100% sRGB, 99% Adobe RGB lub 97% DCI-P3. Oprócz tego notebooki muszą oferować użytkownikowi co najmniej 16 GB RAM w trybie dwukanałowym oraz dysk SSD 512 GB lub pojemniejszy. Jak widać obcując z laptopami NVIDIA STUDIO , obcuje się ze sprzętem najwyższej klasy. Taki właśnie jest MSI Creator Z16.MSI Creator Z16 prezentuje się przepięknie, ale jego podstawowym zadaniem jest sprawdzać się w całym szeregu zastosowań profesjonalnych. Laptop NVIDIA STUDIO ma być optymalnym sprzętem dla grafika, montażysty wideo, architekta i każdego, kto potrzebuje wydajnego sprzętu, zoptymalizowanego pod kątem pracy, który cechuje stabilna praca. Zweryfikowaliśmy, czy tak jest w istocie.Nie jest wielką tajemnicą, że GPU od NVIDIA radzi sobie znacznie lepiej z renderowaniem materiałów od nawet najwydajniejszych procesorów. Praca nad materiałami wideo lub graficznymi z wykorzystaniem karty graficznej to czysta oszczędność czasu. O tym, że czas to pieniądz nie muszę przypominać nikomu, kto para się takimi zajęciami, prawda? Ostatnimi czasy wybrane narzędzia czerpią także z technik takich jak DLSS, aby zapewnić jeszcze płynniejszy podgląd tworzonych materiałów. Niestety, wciąż nie wszystkie aplikacje dla profesjonalistów robią użytek z kart graficznych tego producenta, ale powiedzmy sobie otwarcie: robią to niemal wszystkie najpopularniejsze narzędzia. Postanowiliśmy przekrojowo zweryfikować to, ile można zyskać stawiając na laptopa RTX Studio. Już teraz zdradzę, że... sporo.D5 Render to oprogramowanie do wizualizacji architektonicznej. Architekci mogą w nim wykorzystać techniki NVIDIA, takie jak promienie i globalne oświetlenie śledzone w czasie rzeczywistym, czy też NVIDIA DLSS. Te technologie są dostrojone w taki sposób, aby zmaksymalizować wydajność i realizm dzięki wykorzystaniu dedykowanych rdzeni RT i rdzeni Tensor obecnych w kartach graficznych NVIDIA RTX i Quadro RTX. Zyski są oczywiste: interaktywny, efektowny podgląd jeszcze przed renderowaniem oraz ultrarealistyczne wizualizacje.Bez DLSS scena testowa została wyrenderowana w 20 minut i 5 sekund. Z aktywną techniką DLSS czas ten uległ skróceniu niemalże o połowę, do 11 minut i 11 sekund. Przepaść to słowo najlepiej obrazujące różnicę.Blender to popularny darmowy i otwartoźródłowy pakiet do tworzenia 3D. Obsługuje wszystkie najważniejsze procesy twórcze w 3D — modelowanie, montaż, animację, symulację, renderowanie, komponowanie i śledzenie ruchu, edycję wideo, a także animację 2D.Przyspieszone renderowanie NVIDIA OptiX może być wykorzystane zarówno do przyspieszenia końcowego renderowania klatek, jak i interaktywnego renderowania ray tracingu bezpośrednio w widoku Blendera. Dzięki temu twórcy uzyskują w czasie rzeczywistym informację zwrotną na temat tworzonych przez siebie dzieł. Koniec z wykonywaniem renderów testowych - to wielkie ułatwienie i oszczędność czasu.Co więcej, karty graficzne NVIDIA RTX obsługują sprzętową akcelerację rozmycia ruchu, dzięki czemu mogą znacznie przyspieszyć rozmycie ruchu podczas procesu renderowania. Rozmycie ruchu służy do zwiększenia realizmu końcowego obrazu podczas renderowania poruszających się obiektów. W przypadku zastosowania techniki w odniesieniu do nieruchomych obrazów, da się nie tylko ożywić nieco obraz, ale też pomóc widzowi w uzyskaniu niezbędnych wskazówek, aby rozpoznał przybliżoną prędkość obiektów w nieruchomym kadrze.Na dokładkę, Optix AI-Denoising przy wykorzystaniu sieci neuronowej i SI błyskawicznie tworzy obrazy pozbawione szumów. W miarę postępu renderowania usuwanie szumów stale poprawia końcowy obraz.Wyniki benchmarku dla Blender 2.93.1 i wymagającej sceny Victor doskonale obrazują zyski płynące z korzystania z technik CUDA i Optix. Niechaj liczby przemówią same za siebie.DaVinci Resolve oferuje zaawansowany edytor wideo, narzędzia do postprodukcji dźwięku i efektów wizualnych. Dzięki swojej bogatej funkcjonalności jest popularny wśród twórców filmowych i seriali telewizyjnych. Korzystali z niego producenci takich produkcji jak: Walking Dead, Westworld, Supernatural, Daredevil czy Avatar i Star Wars: The Last Jedi.Filmowcy, a w zasadzie osoby odpowiedzialne za montaż wideo, polegały do tej pory na obliczeniach GPU NVIDIA z rdzeniami CUDA, aby przyspieszyć podstawowe funkcje Resolve. Przetwarzanie plików RAW, korekcja kolorów, nakładanie zaawansowanych filtrów wideo i komponowanie trwały znacznie, znacznie krócej. Wersja 17 wprowadza kilka nowych akcelerowanych przez GPU funkcji, w tym nowe aktualizacje istniejących akcelerowanych przez GPU zakresów 3D i nowe funkcje wykorzystujące nowy silnik DaVinci Neural Engine, który wykorzystuje uczenie maszynowe, aby umożliwić nowe, zaawansowane funkcje.Skorzystaliśmy z benchmarka Puget Systems w rozdzielczości 4K. Wynik na poziomie 850 punktów jest prawie o połowę wyższy od uzyskiwanego przez konstrukcje wykorzystujące układy RTX 2060. RTX 3060 daje radę.OctaneRender to silnik renderujący GPU, zaprojektowany pod kątem szybkiego renderowania przy wykorzystaniu technologii NVIDIA CUDA i RTX GPU. OctaneRender jest dostępny dla wszystkich głównych kreatywnych aplikacji 3D, w tym Autodesk Maya i 3ds Max, MAXON Cinema 4D, DAZ 3D, Side Effects Houdini i Unreal Engine. Octane to także w pełni funkcjonalny samodzielny edytor renderujący, który pozwala renderować sceny OctaneRender bez konieczności instalowania dodatkowego softu.Wyniki pomiarów są jednoznaczne. Opcja Enable RTX przynosi znacznie więcej punktów i przekłada się na krótszy czas renderowania poszczególnych scen.