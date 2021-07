Smartfony Samsunga jako pierwsze doczekają się nietypowej ochrony aparatu

Przy współpracy z Corning.





Corning Gorilla Glass DX oraz DX+





Oferty Corning nie trzeba raczej nikomu przedstawiać. Producent tworzy jedną z najpopularniejszych powłok ochronnych do urządzeń mobilnych - Gorilla Glass. Już niebawem Corning jako pierwsze wprowadzi specjalnie zaprojektowane szkło do ochrony aparatu w urządzeniach mobilnych. I Samsung skorzysta z tej nowości jako pierwszy.Firma Corning oficjalnie zaprezentowała dwa nowe panele ochronne Gorilla Glass DX oraz Gorilla Glass DX+ przeznaczone do obiektywów w smartfonach. Szklane kompozyty są w stanie przepuścić 98 proc. światła bezpośrednio do sensora aparatu fotograficznego, co nie przeszkadza w żaden sposób w wykonywaniu zdjęć. Producent chwali się, iż Gorilla Glass DX i DX+ posiadają bardzo dużą odporność na zarysowania podczas codziennego użytkowania. Gorilla Glass DX+ ma nawet posiadać właściwości zbliżone do szafiru, co jest zdecydowanie rzadko spotykane w smartfonach.Jest bardzo prawdopodobne (patrząc na czas oficjalnego ogłoszenia nowych produktów przez producenta), że Corning Gorilla Glass DX oraz DX+ trafią do nowych flagowców Samsunga. Koreańska firma zapraszała na wydarzenie Unpacked 2021 , które odbędzie się już 11 sierpnia tego roku. Bardzo możliwe, że opisywane powłoki trafią więc do takich sprzętów, jak Samsung Galaxy Z Fold 3 oraz Samsung Galaxy Z Flip 3. Oczekuje się, że te urządzenia będą także korzystać ze szkła Gorilla Glass Victus. Obecnie najmocniejszego w ofercie amerykańskiego producenta.Na ten moment Samsung korzysta już z Gorilla Glass Victus w swoich urządzeniach z najwyższej półki. Inne modele są wyposażane z kolei w Gorilla Glass 3 oraz Gorilla Glass 5.Niestety Corning nie pochwalił się żadnymi, szczegółowymi testami, które pozwalałyby dokładnie podejrzeć odporność powłoki Gorilla Glass DX i DX+. Nie musimy się o to martwić - po oficjalnej premierze na pewno znajdzie się sporo osób, które zrobią to za producenta i wrzucą swoje poczynania do sieci.Większa ochrona aparatu jest jednak zdecydowanie dobrą wiadomością dla konsumentów.Źródło: Corning / fot. Corning