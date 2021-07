POCO F3 GT - świetnie wyposażony i niedrogi smartfon dla graczy

Takich smartfonów potrzebujemy.

Marka POCO powiązana z Xiaomi nie zaprzestaje ofensywy na rynku smartfonów kierowanych do konkretnej grupy odbiorców. Tym razem za cel obrano graczy. Najnowszy POCO F3 GT zaprezentowany właśnie w Indiach to naprawdę interesująca konstrukcja czerpiąca garściami z Redmi K40 Gaming Edition.Producent zastosował obudowę, której konstrukcja ma zapewnić wygodę podczas dłuższych rozgrywek. Boki mają wiele wycięć i odpowiednie skosy, które rzekomo poprawiają komfort. Oczywiście nie zabrakło fizycznych triggerów czyli dodatkowych przycisków na obudowie, które można wykorzystać w wielu grach.Skoro mówimy o sprzęcie dla graczy, nie mogło zabraknąć RGB. Podświetlenie znajduje się z tyłu, obok modułu aparatu. Producent zapewnia, że zarówno przód, jak i tył smartfonu, chroniony jest szkłem Gorilla Glass 5. Ramkę wykonano z aluminium, a całość odporna jest na zachlapania (IP53).Głównym elementem konstrukcji jest 6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz z panelem dotykowym 480 Hz. Panel wspiera HDR 10+ oraz przestrzeń kolorów DCI-P3 więc o jakość nie powinniśmy się martwić.

POCO F3 GT - cena i dostępność

W kwestii audio warto zwrócić uwagę nadostrojone przez JBL. Zabrakło za to złącza słuchawkowego.Za wydajność odpowiada procesor(znany też z OnePlus Nord 2 5G ), 6/8GB pamięci RAM i 128/256GB pamięci UFS 3.1. Za utrzymanie termiki pod kontrolą pomaga większa komora parowa wraz z radiatorem z białego grafenu.POCO F3 GT imponuje. Aby naładować akumulator o pojemności 5065 mAh do 50% wystarczy zaledwie 15 minut, a do pełna około pół godziny. W zestawie znajduje się też specjalny kabel, którego złącze ma zapewnić komfort podczas grania.Za zdjęcia odpowiada główny aparat 64 MP wraz z sensorem ultrawide 8 MP i kamerą makro 2 MP.Smartfon zadebiutował w Indiach i nie wiadomo, kiedy trafi na rynek globalny. Za podstawowy wariant zapłacimy 2699 rupii czyli około 1410 zł. Mocniejsza wersja 8/256GB kosztuje 30999 rupii (ok. 1620 zł). Na rynek trafią dwie wersje kolorystyczne: Predator Black i Gunmetal Silver.