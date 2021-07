Wiemy, z jakich smartfonów korzystają Polacy. Kilka zaskoczeń w rankingu popularności

Tylko trzy marki mają aż 75 procent rynku.

Firma Spicy Mobile udostępniła raport dotyczący tego, z jakich smartfonów korzystają Polacy. Dane są oparte o analizę pasywnego pomiaru aktywności na urządzeniach mobilnych i prezentują sytuację, jaka była na rynku w lutym tego roku.Zaskoczeń, przynajmniej dla mnie, jest co najmniej kilka, ale po kolei. Zacznijmy od tego, że liderem popularności jest oczywiście Samsung, tutaj nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości - ze smartfonów koreańskiego firmy korzysta 37 procent użytkowników. Dla każdego, kto chociaż trochę śledzi rynek urządzeń mobilnych nie powinno być to żadnym zdziwieniem. Producent ma w naszym kraju renomę, bardzo szerokie portfolio produktów i intensywnie współpracuje ze wszystkimi operatorami.Ciekawe jest już miejsce drugie, które przypada Huaweiowi (19 procent). Jak widać, trwające już ponad dwa lata problemy z amerykańskimi sankcjami i zerwaną współpracą z Google nie sprawiły, że klienci natychmiast odwrócili się od marki. Bieżąca sprzedaż naturalnie nie imponuje , ale wygląda na to, że baza klientów, którą Chińczycy zbudowali sobie w złotych czasach, kurczy się bardzo powoli. Ex aequo z Huaweiem, drugie miejsce zajmuje Apple, które ma tyle samo procent udziału w rynku.Dopiero na trzecim, a właściwie czwartym miejscu znajduje się Xiaomi, które, nie znając liczb, można by uznać za króla polskiej sceny smartfonowej. Tymczasem, urządzeń tej firmy używa zaledwie 8 procent użytkowników. Następne jest LG, które ma 5 procent, a później cztery firmy z 2 procentami: Sony, Honor, Motorola, Lenovo. Ostatnie, z 1 procentem jest.. HTC. Całkiem niespodziewanie w zestawieniu zabrakło Nokii, co oznacza, że jej udział w rynku musi być marginalny.W raporcie źródłowym wyszczególniono też z jakich dokładnie modeli korzystają użytkownicy wspomnianych marek. Okazuje się, że zdecydowana większość Polaków korzysta z urządzeń ze średniej i niższej półki, a do tego często mających już kilka lat stażu.Jeśli chodzi o Samsunga, najpopularniejsze okazały się: Galaxy J5, Galaxy A5 2017 i Galaxy J3 2017. W przypadku Huaweia, najwięcej użytkowników posiada model Mate 10 Lite, na drugim miejscu jest P20 Lite, a na trzecim leciwy P8 Lite, którego premiera miała miejsce ponad 6 lat temu. Z portfolio Xiaomi, jak można się domyśleć, najpopularniejsze są modele z serii Redmi.W przypadku Apple, jak podaje Spicy Mobile, ze względów metodologicznych nie udało się ustalić które modele są najbardziej powszechne.Źródło: spicymobile.pl / fot. tyt. Unsplash