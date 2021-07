OnePlus Nord 2 5G zadebiutuje 22 lipca. Gdzie obejrzeć premierę "flagship killera"?

Kolejny smartfon od OnePlus.

Jako marka kierująca się zapewnieniem użytkownikom nowych i ekscytujących doświadczeń, także w przypadku tej premiery, firma OnePlus szukała sposobów, by zaprezentować OnePlus Nord 2 5G w jak najciekawiej, ponownie przesuwając granice konwencjonalnych rozwiązań prezentacji. Dlatego właśnie przedstawiliśmy trailer filmu, aby wprowadzić fanów w nastrój premiery

OnePlus Nord 2 5G to kolejny flagship killer?

Premiera OnePlus Nord 2 5G, gdzie obejrzeć?

Spodziewana specyfikacja OnePlus Nord 2 5G

ekran 6.43" 90Hz Fluid AMOLED, 20:9 2400x1080p, 410 PPI

procesor Mediatek Dimensity 1200-AI

pamięć UFS 3.1 8+128GB (Gray Sierra, Blue Haze), 12+256GB (Green Woods)

aparat IMX766 50MP+8+2: [email protected], 32MP Front: [email protected]

bateria 4500mAh + Warp Charge 65W

Już jutro, 22 lipca 2021 roku firma OnePlus zaprezentuje najnowszy smartfon OnePlus Nord 2 5G, następcę pierwszego Norda wydanego w lipcu 2020 roku i jednocześnie najmocniejszego OnePlusa w kategorii średniej półki.- czytamy w oficjalnym komunikacje.Według producenta, OnePlus Nord 2 5G to kompleksowo ulepszony smartfon, pełen upgrade modelu Nord. Na pokładzie znajdziemy "inteligentniejszy system aparatów i podstawowe funkcje smartfona, które sprawiają, że urządzenie jest porównywalne z flagowcami". Wiadomo już, że główny aparat 50 MP wyposażono w czujnik Sony IMX 766 i OIS z flagowej serii OnePlus 9. Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Dimensity 1200-AI, stworzony wyłącznie dla OnePlus. Chipset zasila wiele funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które mają poprawiać wrażenia użytkownika podczas fotografowania, wyświetlania, gier i nie tylko.Nord 2 jest również wyposażony w najnowszy system operacyjny OnePlus, OxygenOS 11.3.Aby obejrzeć premierę OnePlus Nord 2, wejdź na kanał OnePlus Nord na YouTube 22 lipca godzinie o 16:00.Producent nie potwierdził jeszcze oficjalnie wszystkich parametrów urządzenia, ale te krążą po sieci już od paru dobrych dni. Według przecieków, na froncie znajdziemy imponujący ekran 6.43" 90Hz Fluid AMOLED. Poniżej znajdziecie więcej szczegółów:Za sprawą renderów, które wyciekły do sieci, dowiedzieliśmy się również, że nadchodzący smartfon swoim wyglądem będzie nawiązywał do flagowej serii OnePlus 9. Zobaczcie sami:Źródło: Twitter / OnePlus