Cichy odkurzacz bezprzewodowy? RedRoad V17 ma w tej kwestii zaskakiwać

To będzie ciekawy sprzęt.

RedRoad V17 - bezprzewodowy, cichy, rozsądnie wyceniony

Jakość najwyższym priorytetem

Materiał przygotowano ze współpracy z RedRoad

Firma RedRoad, dostawca inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego, została założona w 2017 roku przez grupę ekspertów, którzy od ponad 10 lat zajmowali się badaniami i rozwojem produktów AGD. RedRoad pozycjonuje się jako dostawca sprzętu umożliwiający osiągnięcie "przyjemnego i schludnego stylu życia". Dzięki zorientowaniu na potrzeby użytkownika, ciekawym projektom, sporemu potencjałowi badawczo-rozwojowemu oraz dążeniu do jakości, RedRoad co rusz zaskakuje interesującymi premierami. Jedną z nich ma być odkurzacz RedRoad V17.We wrześniu RedRoad wprowadzi do sprzedaży bezprzewodowy odkurzacz pionowy o nazwie RedRoad V17 . Po odniesieniu sukcesu w Japonii i pozostałej części Azji, marka RedRoad chce wykorzystać swoje doświadczenie i zaawansowane technologie w tym "atrakcyjnym, wydajnym i przyjaznym wszystkim domownikom" odkurzaczu, pomagając dbać jego użytkownikom o czystość w ich miejscu zamieszkania. Mowa tu między innymi o technice gwarantującej jego cichą pracę.RedRoad opracował system Mandala Noise Reduction System 5.0, aby zapewnić cichą pracę swoich odkurzaczy ręcznych. System nie tylko obniża poziom hałasu do 65 dB - podczas gdy w przypadku większości innych modeli na rynku jest to zwykle 75-85 dB - ale także niweluje wszelkie nieprzyjemne odgłosy o zwyczajowo wysokiej częstotliwości. RedRoad twierdzi, że jest to obecnie najbardziej zaawansowana na świecie technologia redukcji szumów w odkurzaczach. Inną zaletą urządzenia ma być system filtrów przyjazny alergikom.Producent zoptymalizował filtrację powietrza wydostającego się na zewnątrz odkurzacza RedRoad. Poprawiając przepływ powietrza przez 12-stożkowy system separacji cyklonowej i dodając więcej filtrów, odkurzacz wychwytuje teraz 99,97% kurzu o wielkości do 0,1 μm. Technologia ta zmniejsza obciążenie filtrów HEPA i wydłuża okres pomiędzy ich wymianą, a co ważniejsze, chroni gospodarstwa domowe przed wtórnym zanieczyszczeniem powietrza. Powietrze wypływające z odkurzacza RedRoad V17 ma być czyste, jak twierdzi producent: "na poziomie szpitalnym". Sprzęt ma być bezpieczny dla osób z nieżytem nosa, astmą i innymi przewlekłymi chorobami układu oddechowego oraz idealny dla rodzin z dziećmi.RedRoad podaje, że inwestuje spore pieniądze w doskonalenie technik produkcji, mających na celu zagwarantowanie wysokiej jakości, ale też trwałości urządzeń. Firma nie szczędzić ponoć nakładów na bardzo precyzyjne obrabiarki. Powszechnie akceptowany błąd precyzji formy mieści się w granicach 30 μm, ale RedRoad pilnuje, aby odchylenie mieściło się w granicach 10 μm, mimo że "kosztuje to miliony dolarów". Różnica może nie jest znacząca na pierwszy rzut oka, ale pozwala cieszyć się sprawnym i lepiej spasowanym sprzętem znacznie dłużej.RedRoad V17 ma być ukoronowaniem dotychczasowych wysiłków, w związku z czym z zainteresowaniem czekamy na premierę urządzenia.