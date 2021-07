Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 3 Pro z ANC w smakowitej promocji na premierę

Nowość od Xiaomi w dobrej cenie.

Redmi Buds 3 Pro w promocji

Źródło: RedmiRedmi Buds 3 Pro są wodoodporne, co potwierdza norma IPX4. Steruje się nimi za pomocą dotyku. Słuchawki dysponują czujnikiem położenia w uchu, dzięki czemu sprzęt automatycznie przestaje grać po wyjęciu go z uszu. O odpowiednią jakość dźwięku dba przetwornik o średnicy 9 mm, a prowadzenie rozmów z osobami znajdującymi się w pobliżu, bez wyciągania słuchawek, umożliwia tryb dual transparency.Źródło: RedmiEtui korzysta z nowoczesnego złącza USB-C, a same słuchawki z łączności Bluetooth 5.2 o zasięgu nawet 10 metrów. Producent podaje, że waga każdej słuchawki to 4,9 g, a etui - 55 gramów. W zestawie znajdują się zamienne końcówki, pomagające dopasować akcesorium do każdego ucha.Źródło: RedmiRedmi Buds 3 Pro da się podłączyć do dwóch urządzeń równocześnie. To szalenie praktyczne w sytuacji, gdy ze słuchawek chcemy korzystać w tym samym momencie na przykład do odbierania połączeń telefonicznych oraz odtwarzania dźwięku z tabletu lub komputera osobistego.Źródło: RedmiJeżeli dysponujesz smartfonem z systemem operacyjnym Android oraz nakładką MIUI, możesz bardzo łatwo odnaleźć swoje słuchawki. Pomoże w tym specjalny system, o ile słuchawki są cały czas połączone z urządzeniem poprzez Bluetooth.Źródło: RedmiSporym atutem Redmi Buds 3 Pro jest ich bateria. Czas odtwarzania muzyki wynosi ok. 6 godzin (bez ANC), przy czym za sprawą etui pełniącego funkcję ładowarki, można go zwiększyć do 28 godzin. Bateria o pojemności 35 mAh w każdej ze słuchawek ładuje się do pełna w mniej więcej godzinę. Pojemność baterii etui to 470 mAh. Etui do pełna da się naładować przewodowo w 2,5 godziny. Co ciekawe, można to też robić nieco wolniej, bezprzewodowo, za pośrednictwem ładowarki zgodnej ze standardem Qi.Źródło: RedmiRedmi Buds 3 Pro są już dostępne w sprzedaży na AliExpress. Ich wyjściowa cena to 49,99 dolarów (ok. 195 złotych), ale z odpowiednim kuponem da się ją obniżyć do 39,99 dolarów (ok. 156 złotych) . Wystarczy kliknąć na napis, a następnie wybrać kupon sklepu o wskazanej wartości, klikając na. Co ważne, kupon będzie ważny do 28 lipca, do godziny 23:59.Źródło: mat. własnyWszystkie osoby, które zdecydują się kupić słuchawki, będą miały szansę wygrać nagrody. Na nabywców czekają odkurzacze bezprzewodowe Trouver Solo 10 (20 sztuk), powerbanki Redmi 10 000 mAh (200 sztuk) oraz plecaki Xiaomi Backpack. Wystarczy kupić sprzęt dziś w wyznaczonych w ofercie godzinach.Źródło: RedmiPowodzenia!Źródło: mat. własny