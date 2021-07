Nowa rewizja PlayStation 5 w drodze. Co najmniej jedna istotna zmiana

Intrygujące, choć zupełnie przewidywalne.

Nowa rewizja PlayStation 5

Od premiery PlayStation 5 minął niecały rok i wygląda na to, że Sony pracuje już nad nowym modelem. Jeżeli śledzicie rozwój konsol od lat wiecie zapewne, że ich producenci na przestrzeni cyklu wspierania każdej z ich generacji, opracowywali udoskonalone wersje urządzeń. Nowa rewizja PlayStation 5 ma pojawić się w przypadku wariantu Digital Edition, pozbawionego czytnika płyt. Co o niej wiemy?Informacje o nowej wersji PlayStation 5 Digital Edition pochodzą z instrukcji obsługi urządzenia, do której dostęp uzyskał @Renka_schedule z Twittera za pośrednictwem oficjalnej, japońskiej strony Sony. Na podstawie dokumentacji można stwierdzić, iż Sony pracuje nad odświeżeniem obecnej PS5 Digital Edition, a zmiany sprzętowe spowodują, że nowy model będzie lżejszy o 300 gramów.Obecna PlayStation 5 Digital Edition waży 3,9 kg, zatem masa nowego modelu wyniesie 3,6 kg. Oznacza to, że Sony albo pozbyło się jakichś elementów wewnątrz obudowy, albo postawiło na komponenty o mniejszej masie. O jakie modyfikacje chodzi? Naprawdę trudno wyrokować. Nie wiadomo też czy zmiany wpłyną jakkolwiek na sekcję zasilania, pobór mocy lub wydajność.Hiroki Tokoi, dyrektor finansowy Sony, mówił na początku tego roku, że firma szuka sposobów na rozwiązanie globalnego niedoboru półprzewodników. Jedna z opcji miało być przeprojektowanie konsoli. Czyżby Tokoi miał na myśli jakieś optymalizacje na poziomie elektroniki? Hm...Źródło: Twitter