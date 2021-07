Steam Deck ofiarą skalperów. Sprzedają miejsca rezerwacji, nawet nie same opłacone zamówienia

Ostatnimi czasy na rynku elektroniki mocno odczuliśmy pod kątem dostępności i cen wpływ skalperów. Przede wszystkim mowa o kartach graficznych, choć ich masowe wykupowanie przez "Januszy biznesu" i oferowanie po mocno zawyżonych cenach, to tylko pewna część problemu. Taka działalność w większym stopniu przełożyła się na sytuacje z PS5 i modułami TPM, choć i tu skalperzy nie byli jedynym czynnikiem. Tak czy inaczej, właśnie znaleźli kolejny modny towar, na którym mogą dodatkowo zarobić.Zaledwie kilka dni temu Valve oficjalnie ogłosiło swój przenośnyprzypominający wizualnie przerośnięte Nintendo Switch ma trafić do regularnej przedsprzedaży dopiero pod koniec 2021 roku, a realizacja zamówień rozpocznie się na początku 2022 roku. Jednak już teraz można wstępnie zapisać się do kolejki (nawet jeszcze nie na właściwe zamówienie przedpremierowe) i czekać na potwierdzenie. Dzięki temu możemy być spokojni, że kiedy nadejdzie odpowiednia pora, finalnie zamówimy, a później odbierzemy od kuriera paczkę ze swoim egzemplarzem Valve Steam Deck.

Na platformie eBay roi się od ofert na Steam Deck z już potwierdzonymi miejscami w kolejce / Foto: Instalki.pl - eBay

Chcesz mieć zagwarantowane miejsce w kolejce na zakup Steam Deck? Zapłać prawie dwa razy więcej

Ceny nie są przesadnie niskie biorąc pod uwagę zastosowane nieprzesadnie wydajnych komponentów (chociażby wyłącznie wbudowana w czterordzeniowy procesor karta graficzna AMD), ale zdecydowanie koncept jest wart uwagi. Niemniej mogą być znacznie wyższe, jeśli chcemy od ręki dostać się na potwierdzone miejsce w kolejce do zamówień.Wygląda na to, że przynajmniej początkowo partie Steam Deck mogą być limitowane. Skalperzy zwęszyli okazję do zarobku i zaczęli zamawiać masowo różne warianty komputero-konsoli. Choć raczej nawet nie zamawiać, a zapisywać się na listę oczekiwania. W efekcie zatwierdzone przez Valve zapisy są przez nich sprzedawane na serwisach aukcyjnych z bardzo dużą przebitką. Oczywiście wszystko załatwi już później sprzedawca, w naszym imieniu kupi Steam Deck i go nam wyśle, ale i tak ceny są zatrważające.