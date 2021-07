iPhone 13 może otrzymać lubianą funkcję z Apple Watch

To by było coś.

iPhone 13 z trybem always-on

"Spodziewajcie się szybszego procesora A15, mniejszego wycięcia nad ekranem, nowego wyświetlacza zapewniającego dłuższy czas pracy na baterii i trybu always-on w stylu znanym z Apple Watch. Czego jeszcze? Częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz i ulepszeń w zakresie nagrywania wideo"

iPhone 13 będzie bestsellerem, jak niemal każdy iPhone

Wielkimi krokami zbliża się jedna z najważniejszych technologicznych premier tego roku. Niezależnie od Waszej opinii na temat smartfonów Apple iPhone, to właśnie one budzą kolosalne emocje w niemal wszystkich krajach świata. Im bliżej debiutu serii iPhone 13, tym więcej ciekawych doniesień na ich temat można przeczytać. Mark Gurman z Bloomberga donosi o funkcjach, które powinny pojawić się w nowej generacji smartfonów Apple.- czytamy w raporcie.Tryb always-on faktycznie mógłby w końcu zadebiutować w iPhone'ach, skoro te robią już użytek z ekranów OLED. Oczywiście tryb taki po aktywacji skróci czas pracy urządzenia na baterii, ale wielu użytkowników zapewne chętnie by z niego korzystało. Na wyłączonym ekranie prezentowane miałyby być w minimalistycznej formie informacje na temat godziny, pogody lub powiadomień. Warto przypomnieć, że z technologii tej wybrane smartfony innych marek korzystają już od ponad dekady.Jeżeli pozostałe plotki się potwierdzą - a powinny, biorąc pod uwagę ich powtarzalność w sprawdzonych źródłach - nawet podstawowy iPhone 13 może być świetną propozycją. Świetną wiadomością jest zwłaszcza dłuższy czas pracy na baterii, który w przypadku iPhone 12 jest wręcz irytująco krótki.Bloomberg donosił w zeszłym tygodniu, że Apple zleciło dostawcom stworzenie nawet 90 milionów nowych iPhone'ów 13 tej jesieni, co stanowi 20-procentowy wzrost w stosunku do 75 milionów wyprodukowanych iPhone'ów 12.Czego spodziewacie się po nowych iPhone'ach 13? Korzystacie w ogóle z telefonów Apple, czy stawiacie na Androida?Źródło: Bloomberg , zdj. tyt. EverythingApplePro