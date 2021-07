Xiaomi Mi 11 Lite w promocji. Spiesz się, wkrótce się skończy

Popularny smartfon w niższej cenie.

Promocja na Xiaomi Mi 11 Lite

Niespodzianka. Firma Xiaomi uruchomiła w Polsce trwającą do jutra włącznie promocję, dotyczącą lubianego smartfona Xiaomi Mi 11 Lite. Jeszcze przez nieco ponad 24 godziny będziecie mogli nabyć "lajtową" wersję ciekawego flagowca w cenie niższej o 200 złotych. Co więcej: nabędziecie go w oficjalnych punktach sprzedaży Xiaomi.Tylko do wtorku 20 lipca za najnowszy smartfon Xiaomi Mi 11 Lite, w wersji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci na dane, konsumenci zapłacą 1299 złotych zamiast 1499 złotych. Przecena dotyczy stacjonarnych i internetowych sklepów Xiaomi - www.mistore.pl, www.mi-home.pl i www.mimarkt.pl. Z tego co widzę, sprzęt jest dostępny w kilku innych sklepach w identycznej cenie. Dla wielu jednak zakup sprzętu z autoryzowanej dystrybucji ma znaczenie, więc... Do wyboru są łącznie trzy wersje kolorystyczne.