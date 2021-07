TVP chce sprzedawać Polakom własny dekoder. Kusi programem w 4K

Coś dla miłośników Telewizji Publicznej.

Dekoder od TVP już w 2022 roku

Wygląda na to, że Telewizja Polska wpadła na nowy pomysł na zarobek oraz poprawę oglądalności swoich kanałów. Już w 2022 roku ma wystartować zupełnie nowa naziemno-internetowa platforma cyfrowa państwowego nadawcy. Prezes TVP Jacek Kurski zdradził w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl, że konsumentom zostanie zaoferowany specjalny dekoder, a platforma ma stanowić ciekawą alternatywę dla płatnej telewizji.Hybrydowy dekoder TVP ma łączyć funkcjonalność telewizji naziemnej z możliwościami, jakie daje Internet. TVP szansy dla swojego sprzętu szuka przy okazji zmiany standardu nadawania na DVB-T2, w związku z którym wiele osób wymieni swoje dotychczasowe telewizory lub będzie poszukiwać dekoderów. Wciąż nie wiadomo, jaką platformę wykorzystywać ma rzeczony dekoder. Google TV? Szanse na to wydają się niewielkie.- mówił Jacek Kurski. Oczywiście sam dekoder z pewnością nie będzie dystrybuowany nieodpłatnie.Telewizja Polska uważa, że sporym atutem platformy cyfrowej TVP ma być darmowy kanał TVP 4K, który działa obecnie czasowo aż do sierpnia, a ma powrócić na jesieni przyszłego roku. To właśnie za jego sprawą Polacy mogli oglądać mecze EURO 2020 w jakości 4K. Czy jednak rozdzielczość obrazu na jednym kanale okaże się dostatecznym wabikiem dla topniejącego grona widzów telewizji?- zapewniał Kurski.Na kolejne szczegóły związane z dekoderem będziemy musieli jeszcze zaczekać.Źródło: wirtualnemedia